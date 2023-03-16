شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى: نستهدف توزيع 4.5 مليون صندوق غذائى على الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سيف عضو "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، إن بداية التحالف كانت بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، فاتجه المجتمع المدني للعمل المشترك والجماعي.

وأشار عضو "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في مداخلة لقناة "اكسترا نيوز"، إلى أن المجتمع المدني موجود من فترات كبيرة ولكنه يعمل في فرق منعزلة عن بعضها، فلا يوجد ترابط وتشارك بينهم، لكن بعد إعلان الرئيس ببداية التحالف في التشارك والعمل الجماعي للتنمية المجتمعية توحدت 34 جمعية ومؤسسة عمل أهلي اليوم تحت مظلة ورقابة موحدة على مستوى الجمعيات للعمل جميعا في إطار جماعي لصالح الأهالي الأكثر احتياجا.

أوضح أن امتلاك مصر مجتمع مدني ووطني له دوره الحقيقي في كثير من ملفات التنمية , قادر على مساعدة الدولة المصرية نتيجة التعاون المشترك بينه وبين كافة المؤسسات الحكومية .

تابع: مبادرة كتف في كتف هي المبادرة الأكبر في الحماية المجتمعية، حيث تستهدف تعبئة وتوزيع 4.5 ملايين صندوق غذائي في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا ان غدا الجمعة سيصطف الشباب المتطوع تحت مظلة التحالف الوطني في ستاد القاهرة بهدف زيادة حماس المطوعين في تقديم مزيد من العمل و المشاركة في التنمية الحقيقية لمجتمعنا المصري .

وأكد على أهمية جمع البيانات من جميع المؤسسات للوصول إلى قاعدة بيانية قوية بإشراف هندسي متميز هدفه الوصول إلى الأسر المستحقة .