رئيس الوزراء يشهد افتتاح مشروع شركة "إيجيبت فان يانغ" لطباعة وصباغة المنسوجات

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القاهرة - سامية سيد - المشروع يستهدف بعد اكتمال مراحله الثلاث تحقيق حجم إنتاج 30 ألف طن سنويًا بقيمة تبلغ 150 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح مشروع شركة "إيجيبت فان يانغ" لطباعة وصباغة المنسوجات، أحد مصانع المنطقة الصناعية الصينية "تيدا ـ مصر"، وذلك فى إطار زيارته اليوم لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولى إلى شرح من "آن زو"، صاحب المصنع، الذى أوضح أن المشروع أقيم بتكلفة استثمارية بلغت نحو 60 مليون دولار، على مساحة 120 ألف م2؛ حيث يستهدف إنتاج أقمشة الملابس والبطاطين والمفروشات المنزلية، ويبلغ عدد العمالة 1200 من العمالة المباشرة، و2000 من العمالة غير المباشرة، ويمكن للمشروع أن يحقق بعد اكتمال مراحله الثلاث، حجم إنتاج 30 ألف طن سنويًا، بقيمة إنتاج سنوية تبلغ 150 مليون دولار سنويًا.

وأضاف صاحب المصنع أن هذا المشروع يأتى فى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والصين؛ حيث يهدف إلى إقامة منطقة صناعية للمنسوجات المنزلية فى مصر، لافتًا إلى أن الشركة انطلقت فى السوق المصرية ثم توسعت بعد ذلك إلى الأسواق العالمية فى جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين، وتستهدف استقدام مجموعة من الكوادر المدربة فى الصناعة المستهدفة، لبناء قاعدة إنتاج كبيرة لها ميزة تنافسية.