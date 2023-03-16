"كتف في كتف".. فعالية كبرى لـ"التحالف الوطنى للعمل الأهلى" غدا الجمعة

القاهرة - سامية سيد - التحالف الوطنى - أرشيفية

كتب هشام عبد الجليل الخميس، 16 مارس 2023 12:19 م

ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يضم 33 كيانا تنمويا ومؤسسة مجتمع أهلي في مصر بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، غدا الجمعة الموافق 17 مارس فعالية جماهيرية كبري بعنوان كتف في كتف، وذلك احتفالا بآلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع عدد 4 ملايين مساعدة غذائية يتم توزيعها في جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان المبارك.

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