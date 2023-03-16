الدكتور ماجد موسى رئيسا للإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى

القاهرة - سامية سيد - قرر الشحات غتورى وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، تكليف الدكتور ماجد موسى رئيسا للإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى، وذلك بعد موافقة وزير المالية الدكتور محمد معيط.

يذكر أن "موسي" بدأ العمل بجمارك مطار القاهرة الدولى منذ حوالى 28 عامًا تقريبًا كمأمور جمرك، ثم رئيس قسم ثم مدير إدارة حركة ثم مدير ادارة الى أن تم ندبه مديرا عاما لجمارك مبنى الركاب رقم 2 فى منتصف عام 2020 بقرار من وزير المالية، الذى أصدر قرار تعيينه مديرا عاما لجمارك مبنى الركاب رقم 3 فى شهر مايو الماضى، تميز خلال تاريخه الوظيفى بالالتزام والانضباط والعلاقات الممتازة والمسئولة مع جميع الجهات العاملة بالمطار وحسن معاملة الركاب والمتعاملين وفى نفس الوقت تحقيق انجازات مشهود لها فى منع التهريب وتحرير المئات من محاضر الضبط بمختلف أنواعها ( أثار، أسلحة، مخدرات، بضائع بكافة أنواعها )، وكل ما يضر بالأمن القومى والاقتصادى والاجتماعى للبلاد كما عمل خلال هذه السنوات الطويلة فى معظم صالات وإدارات جمارك الركاب بمطار القاهرة.

حصل "موسي" على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة أسيوط عام 1985 ثم بكالوريوس التجارة شعبة إدارة الأعمال من جامعة سوهاج ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا فى التأمين من كلية التجارة جامعة أسيوط عام 1995 ثم المعهد الثقافى الجمركى المتقدم.

وفى عام 2014 حصل درجة الماجستير فى التجارة الدولية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قبل يحصل على درجة الدكتوراة فى إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة حلوان عام 2019 كما أنه عضو منتسب بنقابة الصحفيين المصرية.

وشهد القرار أيضا تكليف كل من محمد خضرى رئيسًا للإدارة المركزية لجمارك القاهرة، صبحى حلمى رئيسا للوحدة المركزية للسماح المؤقت، نعيم شلبى رئيسًا للإدارة المركزية للتفتيش العام، محمد يوسف ضيف رئيسًا للإدارة المركزية للخدمات الادارية، السيد عيسى الصاوى رئيسًا للإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية، رمضان عيسوى رئيسًا للإدارة المركزية للتحكيم، أحمد جاب الله رئيسًا للإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة.