شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: 20 مليون دولار تكلفة مجمع العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وفاءً لمصر، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، السفير أوكا هيروشى سفير دولة اليابان بمصر، ووفد هيئة التعاون الدولى اليابانية فى مصر "جايكا"، مجمع العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى الأطفال الجامعى التخصصى، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التى تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، وفى إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يساهم فى النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

وحضر الافتتاح الدكتورة منال المصرى عميدة كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش اليابانى، ورئيس هيئة التعاون الدولى اليابانية فى مصر "جايكا".

وخلال كلمته، قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزى ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وفاءً لمصر، أن المؤسسة تدعم خطط التطوير بجامعة القاهرة والجامعات المصرية وخاصة المستشفيات حيث يعد القطاع الطبى وخاصة الأطفال من أهم القطاعات التى تحرص المؤسسة على دعمها لأن القطاع الطبى من القطاعات المهمة والصعبة لارتباطه بشكل مباشر بحياة وصحة المصريين والتى توليه الدولة أولوية كبيرة وتدرجه ضمن خطط التنمية ورؤية مصر 2030.

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مستشفى أبو الريش اليابانى ومبنى العيادات الخارجية إنجازا جديدا يضاف إلى مستشفيات جامعة القاهرة حيث تمثل صرحًا طبيًا متميزًا وعملا رائد يدعو للفخر وله ثقل متميز فى مصر وداعما بشكل كبير لدور الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، مؤكدا دور المستشفيات الجامعية فى التدريب والتعليم والبحث العلمى والعلاج، ومشيدا بالمبنى وكفاءته وتقدم الأجهزة الطبية به ومرافقه لأحدث المواصفات الطبية رغم المساحة الصغيرة لأرض إلا أنه تم استغلال المساحة به على الوجه الأكمل.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن التكلفة الإجمالية لمشروع مجمع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش اليابانى بلغت نحو 20 مليون دولار أمريكى، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها اللامحدود لإنشاء وتطوير الصروح الطبية ومشروعات جامعة القاهرة، كما وجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور الخشت، أنه تم تزويد مجمع العيادات الخارجية بأحدث المعدات والأجهزة الطبية التى توافق المعايير الطبية الدولية، بما يساهم فى تقديم خدمة طبية متميزة لإعداد أكبر من الأطفال المرضى، والقضاء على قوائم الانتظار، والمساهمة فى حل مشكلة ازدحام المرضى المترددين على العيادات الخارجية، مؤكدًا أن مستشفى أبو الريش اليابانى للأطفال تطبق أعلى المواصفات والمعايير الطبية لاستقبال الأطفال المرضى من جميع المحافظات.

وقال الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة حققت إنجازات كبيرة فى مشروع تطوير مستشفيات طب الأطفال، ومنها مستشفيات أبوالريش للأطفال (اليابانى والمنيرة)، حيث تم تجديد العديد من الوحدات، من بينها وحدة رعاية حديثى الولادة والمبتسرين، ووحدة أمراض الدم، ووحدة أمراض الكبد للأطفال، ووحدة زرع الكُلى، ووحدة الغسيل البريتونى، ووحدة الجراحة، و120 حضانة أطفال، وإنشاء وحدة متخصصة فى زراعة النخاع لعلاج أمراض الدم الحميدة والخبيثة، بالإضافة إلى البداية فى إنشاء قصر العينى الجديد بالجامعة الدولية وذلك بوضع حجر أساس مشروع إنشاء أكبر مجمع طبى للأطفال فى الشرق الأوسط بأرض جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، والذى يُعد من أهم المشروعات الكبرى التى تقوم الجامعة بتنفيذها حاليًا لافتتاحه خلال 3 سنوات، حيث تم الانتهاء من وضع الأساسات وتم قطع شوطا كبيرا فى إنشاء المباني.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مبنى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش اليابانى، يقام على مساحة 567 مترًا مربعًا، ويضم 7 أدوار بإجمالى مساحة 3112 مترًا مربعًا، وهو مخصص فقط لعيادات الأطفال التخصصية وهى عيادات العلاج الطبيعى، والعلاج المائى، والعلاج الطبيعى بالأجهزة، وحساسية وصدرية، وأمراض كولاجينية ومناعة، ورسم العضلات، ورسم المخ، وأمراض عصبية، ومتابعة ما بعد حجز الرعاية المركزة والتمثيل الغذائى، والموجات الصوتية على القلب، والقلب، ومتابعة ما بعد جراحة القلب، وقسطرة القلب، وتنظيم ضربات القلب، وحمى روماتزمية، ورسم القلب، والكبد، والوراثة.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن مشروع مبنى العيادات الخارجية يضم العديد من الوحدات والمعامل وغرف الأشعة، منها معامل تحاليل "دم، كيمياء، مناعة، بكتيريا"، وغرف سحب عينات الدم، ومعمل التمثيل الغذائى، ومعمل الوراثة، وغرف أشعة، وغرف أشعة موجات صوتية على البطن.

ومن جانبه، قال السفير أوكا هيروشى سفير دولة اليابان بمصر، أن التعاون اليابانى مع مصر سيواصل دعم الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، حتى يتمكن جميع المواطنين المصريين من الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار مناسبة.

وقال رئيس هيئة التعاون الدولى اليابانية فى مصر "جايكا"، أن العلاقات المصرية اليابانية تتميز بالقوة وقد أنشئ مكتب هيئة التعاون الدولى اليابانية فى مصر "جايكا" عام 1977, لتصبح الجهة المنوطة بالإشراف على التعاون بين البلدين، لا سيما فى مجالات التعليم والصحة من خلال توقيع اتفاقيات عديدة، وتعتبر (مستشفى أبو الريش الياباني) من أهم مشروعات التعاون بين مصر واليابان، ومجمع العيادات الخارجية الجديد الذى نفتتحه اليوم يعد استكمالًا لهذا التعاون المثمر والبناء.

وقال الدكتورة منال المصرى عميدة كلية الطب، أن افتتاح مجمع العيادات الخارجية يحقق أحد أحلام وإنجازات جامعة القاهرة المتحققة على أرض الواقع، لافتة إلى أن هذا المشروع واجه العديد من الصعوبات والتى تم التغلب عليها ليظهر إلى النور ويقدم خدمة طبية متميزة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية، ويتضمن معامل مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، بما يساهم فى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأطفال المرضى والقضاء على قوائم الانتظار.

وقال الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، أن إدارة جامعة القاهرة حريصة على تقديم نموذج أكاديمى يخدم الصحة العامة للمجتمع ويرتقى بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة، والإرتقاء بمستوى جودة الخدمات بالمستشفيات ووضع المعايير اللازمة لتسجيلها واعتمادها، مشيرًا إلى أن مجمع العيادات الخارجية يمثل قلعة جديدة فى مجال طب الأطفال لإحداث تغيير نوعى تم تحقيقه بما يتوافق مع الأكواد والمعايير الطبية الدولية، وزيادة القدرة الاستيعابية لمستشفى أبو الريش اليابانى بنسبة 30%.

وعرضت الدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش اليابانى، خلال كلمتها، شرحا عن مراحل إنشاء مجمع العيادات الخارجية الجديد، وأعمال التطوير والتجديد التى تمت فى وحدات مستشفى أبو الريش اليابانى، والتى تراعى ضوابط مكافحة العدوى وكود المستشفيات للحفاظ على تقديم أفضل وأسرع خدمة علاجية للمرضى.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تقدمت فى عام 2006 بطلب لبرنامج المعونة التابع للحكومة اليابانية JICA لإنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش اليابانى للأطفال، وفى عام 2008 تم البدء فى الدراسات الأولية للمشروع، وفى عام 2009 تم إبرام عقد اتفاق ينص على إهداء مؤسسة "وفاءً لمصر" أرضا لإقامة مبنى ملحق بمستشفى أبوالريش للأطفال من خلال برنامج المنحة اليابانية، وفى نهاية 2015 تم توقيع الاتفاقية بين الدولة المصرية وحكومة اليابان، وفى أغسطس 2017 تم البدء فى تنفيذ المشروع، ولكن توقف بسبب الاهتزازات التى نجمت عن إزالة آثار المبنى القديم، وحرصًا من الجامعة على سلامة المواطنين ساكنى المبانى المجاورة للمشروع، عدلت الجامعة بالتعاون مع الجانب اليابانى المانح للمشروع طريقة الإنشاء لتصبح أكثر أمانًا مما تطلب زيادة قيمة المنحة من مليار و560 ين يابانى إلى مليار و983 مليون ين يابانى، حيث تم توقيع المذكرة الخاصة بهذه الزيادة فى يونيو 2019، لتبدأ بعدها مباشرة الأعمال بأرض المشروع فى أغسطس 2019 والتى توقفت بعد ذلك بسبب جائحة كورونا، وتم بدء العمل مرة أخرى فى يناير 2021 حتى الانتهاء منه أكتوبر 2022.