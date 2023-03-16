شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم مهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستمراراً لإحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، أقامت جمعية المحاربين القدماء مهرجاناً رياضياً على ملاعب جهاز الرياضة العسكرى بحضور عدد من قادة القوات المسلحة .

بدأت الفاعليات بكلمة اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء أكد خلالها على إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم فى كافة المجالات ، مشيراً إلى دور الجمعية فى توفير كافة التسهيلات لأبطال القوات المسلحة عرفاناً بدورهم الوطنى وتضحياتهم للحفاظ على الوطن وصون مقدراته .

تضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المسابقات الرياضية بين الفرق الرياضية لجمعية المحاربين إشتملت على كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة ألعاب القوى ورياضة الريشة الطائرة ، وإتسمت المسابقة بالروح الرياضية العالية ، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية .

الجدير بالذكر أن جمعية المحاربين القدماء قد تحصلت على عدد (4) كأس ، (191) ميدالية متنوعة خلال الموسم الرياضى الماضى .

وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة .