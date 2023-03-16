شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه رسالة للمصابين بالإرهاق والحزن المستمر: تواصلوا فورا مع أطباء الصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم أنه في حالة الشعور بالارهاق والحزن المستمر يجب التواصل الفورى مع أطباء الأمانة العامة للصحة النفسية على الرقم 16328 .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن استمرار أعراض الارهاق والحزن لمدة لا تقل عن اسبوعين قد يكون مؤشر على الإصابة بالاكتئاب.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، والتي تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط.

ودعت وزارة الصحة والسكان جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة، التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالي: https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، شكلت لجنة لنقاش آليات إرساء سياسات خدمات الصحة النفسية الإلكترونية، وتضمنت زيادة المعالجين بالعيادات النفسية الافتراضية، ووسائل جذب الجمهور للخدمات النفسية «عن بُعد» واقتراح القوانين المنظمة لإستضافة المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وآليات استخدام الخدمة من قبل المعالجين والجمهور بالخارج، وإمكانية دمج الخدمات النفسية الإفتراضية ضمن منظومة التأمين الصحي، وأهمية وجود قوانين منظمة للروشتة الدوائية الإلكترونية.