شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة النقابية للعاملين بنظافة الجيزة تنظم احتفالية لتكريم الأم المثالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة احتفالية لتكريم الأم المثالية بالهيئة، وذلك بحضور شفيق جلال حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة، وأقيم الاحتفال بديوان عام الهيئة.

وأعلن شفيق جلال حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة أن اختيارات الأم المثالية هذا العام كالتالى:

1- ماجدة محمد حسن

2- ميرفت محمد سلامة

3- أنوار أحمد محمود

وأكد مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة ونائب رئيس اتحاد عمال الجيزة، أن المرأة المصرية حظيت بمكتسابات فريدة في عصر الجمهورية الجديدة، حيث حرصت القيادة السياسية على إطلاق الاستراجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة وهو ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإدماجها كعنصر فاعل ورائد فى خطوط التنمية المستدامة وتعزيز قدرة المراة على مواجهة التحديات من خلال تمكين المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص.

وقالت كلا من ماجدة محمد حسن ومرفت محمد سلامة وأنوار أحمد محمود تلك مكانه لم نكن تتخيلها ابدا شكراً لاختيارنا لهذا اللقب الغالى

عشنا حياة مليئة بالصعوبات ومنحنا الله الكثير من العطاء على مسيرتنا.