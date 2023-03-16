شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب هواتف محمولة وآخر بحوزته "تانكات" بها زيت مخدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، محاولة راكب مصري تهريب كمية من الهواتف المحمولة في الصالة الموسمية، كما تم ضبط راكب مصرى آخر بحوزته كمية من الـ"تانكات" بداخلهم زيت مخدر.

المحاولة الأولي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جدة، أستوقف عماد محروس مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من اسلام علاء مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون هواتف داخل حقائب الراكب.

قام طاهر مكى مدير الحركة المشرف على العمل بالصالة الموسمية بتكليف عمرو ماهر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدوياً مما أسفر عن وجود عدد من التليفونات المحمولة، قام إيهاب عميرة مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من عماد محروس وعمرو ماهر في حضور محمد سيد من إدارة الأمن الجمركي باستكمال التفتيش اليدوي مما اسفر عن وجود عشرة تليفونات محمولة ماركة iPhone 14 promax وعشرة شواحن وسماعات.

والمحاولة الثانية، كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك حيث أستوقف حسام الشافعي مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكر أيضاً حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من مصطفي مرسي مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف احمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدوياً مما أسفر عن ضبط 11 "تانك" بداخلهم زيت مخدر و جهاز يستخدم في تعاطيها، شارك في الضبط أحمد صبري عطية مأمور الجمرك.

أمر عبد الصادق مغاوري مدير الإدارة الثانية بالصالة الموسمية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 66 لسنة 2023 ضد الراكب الاول، كما أمر تامر قاسم مدير الادارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 67 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة.