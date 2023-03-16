شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن انتهاء 70% من مشروعات الخطة الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والأجهزة المعنية بمتابعة مشروعات الخطةالإستثمارية بالمحافظة وسرعه الانتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجه بخطه العام المالى 2022-2023.

وأشار محافظ الجيزة، أن الخطة تضم مشروعات تطوير ورصف قطاعات بأكملها بعدد من الأحياء والمراكز، وذلك في ضوء تكليفات الدولة بشأن الإنتهاء من المشروعات المتبقية وإلزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية لتسليمها لرفع كفاءة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين سبل المعيشة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الأسبوعى لمتابعة نسب التنفيذ للمشروعات بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة والتي اطلع خلاله المحافظ علي نسب التنفيذ للمشروعات والتي تخطت 70% نسبة إنجاز.

وكلف اللواء أحمد راشد، نائبه للمراكز والمدن والسكرتير العام والمساعد للمحافظة بالمتابعة الميدانية للمشروعات بالشارع لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات بما يضمن توفير السيولة المرورية بالشارع والحفاظ على المظهر الحضارى وإضفاء اللمسة الجمالية بمختلف القطاعات التى تشملها أعمال التطوير.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الطرق للإلتزام بالمعايير المحددة والمتعاقد عليها مع الشركات المنفذة عند الإستلام وتشكيل لجان لمراجعة الأعمال لضمان الإلتزام بتلك المعايير، مؤكداً على أن المحافظة تشهد خطة تطوير وتنمية شاملة للعديد من القطاعات التي كانت بحاجه ماسه للتطوير.

وأكد المحافظ، ضرورة التأهيل الدورى للسيارات والأجهزة والمعدات الخاصة بكل جهة وضمان عملها بأعلى كفاءة إستعداداً لأية طوارئ من خلال إجراء أعمال الصيانة الدورية لها وتدريب الكوادر البشرية اللازمة من سائقين وعمال لإستخدامها لتحقيق أقصى إستفادة منها.

واطلع راشد على تقارير مختلف الجهات والخاص بنسب التنفيذ ووجه بسرعة الإنتهاء من أعمال توصيل وتحويل المرافق المتعارضه مع الأعمال بالقطاعات المتبقية لضمان الإنتهاء من مختلف المشروعات الخاصة بالخطة.

وكلف المحافظ بضرورة الإهتمام بمنظومة الشكاوى الخاصة بالمواطنين والتعامل الفورى معها وبحث الطلبات والمقترحات المقدمة لكل جهة وسرعة بحثها والرد عليها.

حضر الاجتماع، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والأجهزة والإدارات المعنية بنطاق المحافظة.