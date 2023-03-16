شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول الأئمة لصلاتى التراويح والتهجد فى المسجد الحرام خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى أنه يؤم المصلين فى صلاتى التراويح والتهجد فى المسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك فى التسليمات الأولى من اليوم الأول الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر معالى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفى الليلة الثانية يكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، والليلة الثالثة فى التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفق بيان لرئاسة الحرمين .



المسجد الحرام

وفى الليلة الرابعة فى التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفى الليلة الخامسة فى التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. وفى الليلة السادسة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

وفى الليلة السابعة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وفى الليلة الثامنة فى التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

وفى الليلة التاسعة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

وفى الليلة العاشرة فى التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وفى الليلة الحادية عشر فى التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. وفى الليلة الثانية عشر التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

وفى الليلة الثالثة عشر التسليمات الأولى الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسرى وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. الليلة الرابعة عشر فى التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. وفى الليلة الخامسة عشر التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

وفى الليلة السادسة عشر وفى التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. وفى الليلة السابعة عشر فى التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

وفى الليلة الثامنة عشر التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفى الليلة التاسعة عشر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسرى وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وفى الليلة العشرين فى التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

وفى الليلة الواحدة والعشرون فى التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفى الليلة الثانية و العشرون التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة.

وفى الليلة الثالثة والعشرون سيكون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة .

وفى الليلة الرابعة والعشرون سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفى الليلة الخامسة والعشرون التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة.

وفى الليلة السادسة والعشرون سيكون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة .

وفى الليلة السابعة والعشرون التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفى الليلة الثامنة والعشرون التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني،

وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة. وفى الليلة التاسعة والعشرون سيكون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. وفى الليلة الثلاثون سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

وأشارت الرئاسة إلى أنه سيتولى الإمامة فى صلاة التهجد ليلة الواحد والعشرون فى التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بند بليلة، والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر معالى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفى الليلة الثانية والعشرون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسرى والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

وفى الليلة الثالثة و العشرون فى التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهنى والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفى الليلة الرابعة و العشرون الشيخ الدكتور بندر بليلة والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلى ، وفى ليلة الخامسة والعشرون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسرى والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفى الليلة السادسة و العشرون فى التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهنى والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، وفى الليلة السابعة و العشرون فى التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بند بليلة، والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر معالى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وفى الليلة الثامنة و العشرون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسرى والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، وفى ليلة التاسعة و العشرون فى التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهنى والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة، وفى الليلة الثلاثون الشيخ الدكتور بندر بليلة والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.