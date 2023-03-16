شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هتشيسون بورتس تعتزم استثمار 700 مليون دولار بميناءين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم شركة هتشيسون بورتس، وحدة الموانئ التابعة لشركة CK Hutchison Holdings، استثمار نحو 700 مليون دولار في ميناءين مصريين رئيسيين.

قالت هتشيسون بورتس، في بيان، اليوم، الخميس، إنها ستستثمر في تطوير محطة جديدة للحاويات في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، وفي رصيف 100، وهو محطة حاويات جديدة في الإسكندرية.

وبذلك يرتفع إجمالي استثمارات الشركة التي تتخذ من هونج كونج مقرًّا رئيسًا لعملياتها، في مصر إلى أكثر من 1.5 مليار دولار.