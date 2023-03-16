شكرا لقرائتكم خبر عن "بلية" مشروع تخرج طالبات إعلام جامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت بعض طالبات الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية شعبة الإعلام جامعة الأزهر حملة إعلامية تحت عنوان" بلية"

وتتناول الحملة ظاهرة عمالة الأطفال، والأسباب التي تكمن وراء خروج الطفل للعمل في سن صغيرة دون السن القانوني للعمل، وما يكابده من مسؤوليات لا يستطيع تحملها.

كما تتطرق إلى توضيح التأثيرات الناتجة عن عمل الأطفال على جميع المستويات التعليمية والأخلاقية وغيرها...، حيث يصبح الطفل متأخر تعليميًا عن أقرانه،بالإضافة إلى تأثره بالعادات السلبية الخاطئة نتيجة لتفاعله مع الشارع.

وتهدف أيضًا إلى توعية الآباء والأمهات بخطورة عمل الطفل في مهنة لا تتناسب مع سنه، إلى جانب تقديم حلول عملية للحد من هذه الظاهرة والتغلب عليها.