شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تعلن تحديث تطبيق "سيارات المصريين بالخارج".. وإضافة التعديلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابة لمطالب المصريين بالخارج، أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الانتهاء من تحديث البيانات وتنفيذ التعديلات الجديدة على التطبيق الإليكتروني لمبادرة "استيراد المصريين بالخارج"، والاستجابة لكافة المقترحات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة، مد التسجيل حتى 14 مايو 2023 وإتاحة الفرصة للاستفادة من المبادرة، بجانب تخفيض الضريبة الجمركية بقيمة 70٪؜، موضحة أن المشاركين في المبادرة سيتعين عليهم دفع 30٪؜ فقط من الضريبة الجمركية، يتم ردها بعد خمس سنوات، بالجنيه المصري.

وأضافت السفيرة سها جندي، أنه تم مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، لإتاحة الفرصة للمشترين بالتقسيط خارج البلاد، بجلب سياراتهم، بعد انتهاء أقساط السيارة.

وتابعت السفيرة سها جندي، أنه في حالة المالك الثاني، فيمكنه جلب السيارات، إذا لم يمر عليها 3 سنوات، من تاريخ التصنيع.

لمتابعة كل التفاصيل والتعديلات الجديدة والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج، يمكنكم تحميل تطبيق "سيارات المصريين بالخارج".

لتحميل التطبيق من هواتف أندرويد:

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

من هواتف ios” iphone”:

‏https://apps.apple.com/app/id6444364022.