شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تصوم الأم المرضعة شهر رمضان؟.. الصحة تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الأمهات المرضعات عليهم استشارة الطبيب للتعرف على الموقف الصحى للطفل من حبث الوزن والنمو واذا كان صيام الأم سيؤثر علية أم لا .

قالت وزارة الصحة والسكان إن الطفل الذي يحصل على رضاعة طبيعية في أشهره الأولى يكون أقل عرضة للإصابة بالسكر في سن متقدم من العمر.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لبن الأم يساهم في التنمية الحسية والمعرفية للطفل والحد من وفيات الرضع الناجمة عن أمراض الطفولة الشائعة مثل الإسهال والالتهاب الرئوي.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الرضاعة الطبيعية مهمة وخاصةً في أول 6 أشهر من عمر الطفل.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يساهم في حماية الطفل من الأمراض المعدية والمزمنة، كما يساعد علي الشفاء من الامراض سريعا .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن للرضاعة الطبيعية فوائد كبيرة لصحة الأم، أولها أنها تقلل من احتمالية الاصابة بالسرطان في منطقة الثدى كما تقل من احتمالية الإصابة بسرطان المبيض .

كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن خطوات الرضاعة الطبيعية الصحية، والتى تصمنت ملامسة جلد الأم لجلد الطفل عقب ولادته فورا، واستهلال الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من عمره.

وشملت الخطوات بحسب وزارة الصحة إرضاع الطفل بناء على طلبه أى كلما يرغب فى الليل أو النهار، بالإضافة إلى المساكنة مع الامتناع عن إعطاء الطفل أى أغذية إضافية غير لبن الأم.