شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف ويتفقد مراكز التدريب المهني بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة البحيرة التي يعمل بها 400 ألف عامل في 536 منشأة، صباح اليوم الخميس، جولة لوزير القوى العاملة حسن شحاتة، وترافقه الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، ومدير المديرية عثمان عبدالرسول، تشمل تفقد دورات تدريب مهني بمركز تدريب حوش عيسي ،وافتتاح ملتقى توظيف للشباب يوفر فرص عمل، وتسليم عقود لذوى همم، وشهادات إتمام تدريب لخريجي وحدات التدريب المتنقلة بقرى المحافظة الموجودة في نطاق مبادرة حياة كريمة .

وتأتي جولة الوزير في إطار تنفيذ خطة الوزارة للتدريب المهني 2022-2023، والتي تنفذها كافة المحافظات من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل ،لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وكذلك خطتها نحو توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للباحثين عن عمل ،تنسيقا مع شركات القطاع الخاص،كما تأتي في إطار متابعته لتكليفاته لمديري المديريات بتقديم الخدمات بشكل لائق وكريم للمواطنين،ولتعزيز علاقات العمل في كافة مواقع الإنتاج ،خاصة وان محافظة البحيرة من المحافظات كثيفة العمالة وكذلك تمتلك عدد كبير من المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية .