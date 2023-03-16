شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسى على تعديل اتفاق تدريس "الفرنسية" بالمدارس الحكومية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالىالخميس، 16 مارس 2023 09:22 ص
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم630 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية، والذى يهدف إلى إضافة منحة بٰ500 مليون يورو إلى المشروع.
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