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الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسى على تعديل اتفاق تدريس "الفرنسية" بالمدارس الحكومية

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الرئيس عبد الفتاح السيسى القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسى

كتب محمد الجالى

الخميس، 16 مارس 2023 09:22 ص

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم630 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية، والذى يهدف إلى إضافة منحة بٰ500 مليون يورو إلى المشروع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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