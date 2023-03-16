شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع طفيف ومؤقت اليوم بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا ومؤقتا فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.