شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم التغذية بالقومى للبحوث تكشف 7 حالات تمنع صيام الحامل فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة ضحى عبده، رئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث، عددا من الحالات التى تمنع صيام المرأة الحامل فى شهر رمضان المبارك، وذلك بالتزامن مع قرب بدء شهر رمضان الذى يبدأ فلكيًا يوم الخميس المقبل.

وحددت الدكتورة ضحى عبدة الحالات التى تمنع صيام الحامل فى شهر رمضان وهى:

1- فى الأشهر الأولى من الحمل تعانى المرأة من الضعف الشديد وانخفاض فى ضغط الدم والقىء المتكرر، وبالتالى الانقطاع عن الطعام والشراب لفترات طويلة من 13-15 ساعة قد يعرضها لخطر الإصابة بالجفاف والهبوط والإعياء. وكذلك الحامل التى تعانى من سوء تغذية يمكن أن يؤدى الصيام إلى استنزاف مخزون الأم من السكريات واللجوء إلى مخزون الدهنيات التى يؤدى استهلاكها إلى إنتاج الأجسام الكيتونية وإمكانية وصولها إلى الجنين، وهو الأمر الذى يمثل ضرراً للجنين.

2- السيدات اللاتى يعانى من ارتفاع نسبة الأملاح أو وجود صديد فى البول يجب أن تفطر، وذلك لاحتياجها لشرب كميات من الماء على مدار اليوم.

3- يجب على المرأة الحامل الامتناع عن الصوم فوراً فى حالة حدوث انخفاض فى وزن الجنين نتيجة نقص أو عدم وصول الدم بالقدر الكافى للجنين، وبالتالى تحتاج إلى تناول الطعام والشراب على فترات متقطعة خلال اليوم.

4- ارتفاع ضغط الدم من أهم المشاكل التى تواجه المرأة الحامل والتى قد تحدث فى شهور الحمل الأخيرة، لذا يمنع نهائياً صيام الحامل المصابة بارتفاع ضغط الدم.

5- يمنع نهائياً صيام الحامل المصابة بمرض السكرى سواء نتيجة الحمل أو التى تعانى من السكرى من قبل الحمل وذلك لمضاعفات السكرى على الأم، وأهمية تناول الأدوية اللازمه لضبط مستوى السكر فى الدم.

6- يمنع صيام رمضان فى حالة حمل السيدة بتوأم حفاظاً على سلامتها هى والجنين وعدم تعرضها للولادة المبكرة.

7- يحظر تماماً صيام المرأة الحامل فى حالة إصابتها بتسمم الحمل أو احتمال حدوثه، وذلك لحدوث ارتفاع فى ضغط الدم، وكذلك نسبة الأملاح وحدوث احتباس السوائل بالجسم وأيضاً ارتفاع الزلال فى البول.