شكرا لقرائتكم خبر عن هتوفر عليك 30%.. عروض خاصة على السلع بمعارض أهلا رمضان فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير السلع الأساسية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان" بتخفيضات تصل لـ30%؛ لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأطلقت "الوزارة" عروضا خاصة على أسعار السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية من اللحوم والزيوت والأرز والسكر والمكرونة والشاى والدقيق وغيرها من السلع الأساسية بمعارض "أهلا رمضان" فى محافظة الجيزة؛ لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة وتنافسية عن مثيلاتها فى السوق المحلى، وذلك مع بدء العد التنازلي لشهر رمضان الكريم.

وجاءت أبرز العروض الخاصة للشركة المصرية لتجارة الجملة، في معرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، شنطة سلع بـ128 جنيها، توفر على المواطن ما بين 50 و70 جنيها تقريبا، حيث تحتوى على 2 كيس أرز ، و2 كيس سكر، و2 عبوة زيت، كما يوجد عرض آخر لشنطة سلع بـ99 جنيها تضم 2 عبوة زيت و2 كيس أرز، أو 2 عبوة زيت و2 كيس سكر، توفر على المواطن ما بين 30 و40 جنيها.

-الزيت (800مللى) بـ35 جنيها.

-زيت عباد (800مللي) بـ60 جنيها.

-زيت عباد (1.600مللي) بـ116 جنيها.

-زيت الذرة (800مللي) بـ70 جنيها.

-زيت خليط (1لتر) بـ53.5 جنيه.

-زيت خليط (2.100 مللي) يتراوح ما بين 112 و 116 جنيها.

-الخل المدعم (900مللي) بـ5 جنيهات.

-الأرز (1كيلو) بـ14.5 جنيه.

-السكر (1كيلو) بـ14.5 جنيه.

-الدقيق (1 كيلو) بـ18 جنيها.

-المكرونة أو الشعرية (400جم) بـ10 جنيهات.

-الطحينة (350جم) بـ26.5 جنيه.

-الحلاوة الطحنية (125جم) بـ14 جنيها.

-الحلاوة الطحنية (250جم) بـ28 جنيها.

-الفاصوليا (500جم) بـ19 جنيها.

-اللوبيا (500جم) بـ19 جنيها.

-الفول المعبأ (500جم) بـ12 جنيها.

-العدس (500جم) بـ21 جنيها.

-السمنة (700جم) بـ50 جنيها.

-السمنة (1.500جم) تتراوح ما بين 99 و 101 جنيه.

-السمنة (2.500جم) بـ163 جنيها.

-كيس الملح بـ1 جنيه.

-الشاي (40جم) يتراوح ما بين 4.5 جنيه و10 جنيهات.

-الشاي (250جم) يتراوح ما بين 39 و 48.5 جنيه.

-كيلو اللحم السوداني بـ165 جنيها.

-كيلو الفراخ البرازيلي المجمد بـ65 جنيها.

-الفراخ البرازيلي (1.100جم) بـ71.5 جنيه.

-الفراخ البرازيلي (1.200جم) بـ78 جنيها.

-الفراخ البرازيلي (1.300جم) بـ84.5 جنيه.

-طبق لحمة مفرومة (500جم) بـ60 جنيها.

-طبق لحمة (500جم) بـ60 جنيها.

وتشهد معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة، إقبالا كبيرا بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، حيث تتيح المعارض احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات تصل لـ30%.

وتقع معارض أهلا رمضان في محافظة الجيزة، في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وبشارع المدرسة في المنيب، وبشارع بورسعيد في البدرشين، وبشارع شكري القواتلي في العياط، وبطريق جمال عبد الناصر تقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11 في مدينة 6 أكتوبر، وبشارع المطار في إمبابة بحي شمال الجيزة، وبشارع كورنيش النيل بجوار قسم الشرطة فى حى الوراق.