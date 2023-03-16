شكرا لقرائتكم خبر عن "خدمات الكهرباء للمكفوفين" تطبيق جديد بالصوت لتقديم الخدمات اليكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر تطبيق جديد لمساعدة المشتركين من ذوى الهمم من المكفوفين فى الحصول على خدمات الوزارة اليكترونيا من خلال التطبيق المجانى "خدمات الكهرباء للمكفوفين" والذى يقوم بتقديم الخدمات بالصوت ومساعدة المكفوفين فى اختيار الخدمة التى يحتاجها.

و فيما يلى الخدمات التى يقدمها تطبيق "خدمات الكهرباء للمكفوفين" :

1- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.

2- تقديم طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء و الدعم الفنى.

3- الحصول على شهادة بيانات استهلاك .

4- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

5- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

6- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

7- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

9- تغير اسم صاحب العداد.

10- تقديم طلب فحص العداد.

11- تقديم طلب رفع العداد.

12- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

13- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

14- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.

15- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

16- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.

17-تقديم شكوى.