شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات بالمنوفية: تمويل 88 ألف مشروع صغير بـ2 مليار و400 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى دائما جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتاهية الصغر بالمنوفية، والتابع لمجلس الوزراء، فى فتح مشاريع صغيرة للمواطنين عن طريق التمويل من الجهاز بفائدة بسيطة، وذلك للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب على مستوى أنحاء محافظة المنوفية، فى كافة المشروعات.

وأكد المحاسب إيهاب حجازى، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فرع المنوفية، أنه منذ نشأة الجهاز فى عام 1992 تم ضخ إجمالى تمويل 2 مليار و400 مليون جنيه لتمويل 88 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر والمساهمة فى توفير حوالى 189 ألف فرصة عمل، ومنح بإجمالى تمويل 196 مليون جنيه، وفرت فرص عمل كثيرة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، وانطلاقاً من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية فى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة مشروعات جادة للشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر للقضاء على البطالة وإحداث تنمية شاملة.

وأشار حجازى إلى أن إجمالى القروض المنصرفة خلال العام الماضى 2022 بلغ ما يقارب 177 مليون جنيه مولت 6406 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر، ووفرت 10 آلاف فرصة عمل بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى منح بإجمالى تمويل 10.1 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنيه الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة حققت 45 ألف فرص عمل يومية، وذلك حتى نهاية عام 2022 الماضى.

وأضاف مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتاهية الصغر بمحافظة المنوفية، أن الجهاز قدم عدة خدمات غير مالية فى مجال التسويق والتدريب ودعم المشروعات تنوعت ما بين تسجيل فى سجل الموردين، ريادة الأعمال، تعريف بالخدمات الغير مالية، سلاسل تجارية، خدمات الباركود والتكامل، تقديم دراسات جدوى استرشادية، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال مجمع خدمات المنشآت الصغيرة والتى شملت إصدار بطاقات ضريبية، تراخيص مؤقتة ونهائية، شهادات تصنيف وغيرها.

وأكد حجازى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة يقدم خدمات مالية، ويقوم الجهاز من خلال تمويلات فى شكل عقود تبرم مع الجهات التى يتعامل معها الجهاز مثل البنوك، ويتم تمويل كافة المشروعات بهدف توفير فرص عمل جديدة وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع العام على الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى دعم المشروعات القائمة من التوسع والتطوير والتمويل من خلال الإقراض المباشر الذى يقوم الجهاز فى 33 فرع على مستوى الجمهورية، والقروض المتناهية فى الصغر من خلال الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الخدمات الغير مالية والتى يقوم الجهاز بتقديم خدمات عديدة لدعم هذا القطاع وتكون مملكة الخدمات المالية والتى تستهدف استكمال احتياجات المشروعات، وهى وحدة الشباك الواحد وهى وحدات أنشأه الجهاز داخل الفرع، والتى تهدف إلى تيسير حركة إجراءات التأسيس وإصدارات التراخيص اللازمة لكل مشروع، وريادة الأعمال مبادرة تدريب 12 ألاف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية، حيث قام فرع المنوفية بتنفيذ 40 دورة تدريبية، 518 رائد أعمال وتم تنفيذ 156مشروع، بالإضافة إلى تنظيم زيارات الكلية من خلال التعاون القائم مع جامعة المنوفية ومديرية التربية والتعليم لتشيع العمل الحر، وعرض نماذج استرشادية لدراسات الجدوى، والتسويق، والمشاركة فى كافة الفعاليات الوظيفية.























