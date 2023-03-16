شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مارس.. لجنة اختيار القيادات الجامعية تجرى مقابلات شخصية للمرشحين لرئاسة جامعتى السادات والسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات يوم الخميس 30 مارس الجارى موعدا لعقد المقابلات الشخصية مع المرشحين بالقوائم النهائية لرئاسة جامعتى مدينة السادات والسويس .

وكان أعلن المجلس الأعلى للجامعات أعلن القائمة النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة جامعة مدينة السادات بعد فحص الطعون وجاءت الأسماء كالأتى:-

1-الدكتورة نهاد محمد كمال

2-الدكتور شادن معاوية

3-الدكتور سعيد فاروق

4-الدكتور شعبان محمد

5-الدكتورة منال أحمد إبراهيم

6-الدكتور محمد ياسر

7-الدكتور علاء الدين حسين

8-الدكتور أحمد إبراهيم

كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المرشحين لجامعة السويس وجاءت كالأتى:-

1- الدكتور الدسوقي إبراهيم عيد

2-الدكتور محمد مازن جلال

3- الدكتور سعيد حامد عبادي

4-الدكتورة منال رشاد

5-الدكتور رانيا عبدالمنعم محمود

6-الدكتور يحيي يوسف

7- الدكتور أشرف محمد أحمد

8- الدكتور شريف محمد فهمي

9-الدكتور علي حسن علي

10- الدكتور وائل السيد إبراهيم

11- الدكتور أحمد سعيد أمين