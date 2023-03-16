شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مارس.. لجنة اختيار القيادات الجامعية تجرى مقابلات شخصية للمرشحين لرئاسة جامعتى السادات والسويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات يوم الخميس 30 مارس الجارى موعدا لعقد المقابلات الشخصية مع المرشحين بالقوائم النهائية لرئاسة جامعتى مدينة السادات والسويس .
1-الدكتورة نهاد محمد كمال
2-الدكتور شادن معاوية
3-الدكتور سعيد فاروق
4-الدكتور شعبان محمد
5-الدكتورة منال أحمد إبراهيم
6-الدكتور محمد ياسر
7-الدكتور علاء الدين حسين
8-الدكتور أحمد إبراهيم
كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المرشحين لجامعة السويس وجاءت كالأتى:-
1- الدكتور الدسوقي إبراهيم عيد
2-الدكتور محمد مازن جلال
3- الدكتور سعيد حامد عبادي
4-الدكتورة منال رشاد
5-الدكتور رانيا عبدالمنعم محمود
6-الدكتور يحيي يوسف
7- الدكتور أشرف محمد أحمد
8- الدكتور شريف محمد فهمي
9-الدكتور علي حسن علي
10- الدكتور وائل السيد إبراهيم
11- الدكتور أحمد سعيد أمين