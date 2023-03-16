شكرا لقرائتكم خبر عن استعمال مبرد المياه بهذه الطريقة يرفع فاتورة الكهرباء خلال الصيف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسبب بعض العادات الخاطئة خلال استعمال جهاز مبرد المياه فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء رغم أنه يعتبر من الأجهزة المنزلية قليلة الاستهلاك للطاقة الكهربائية، والحقيقة أن استخدامه على وضع البارد فقط لا يستهلك كهرباء كثيرة ولكن تشغيله على وضع التسخين خلال أشهر الصيف تتسبب فى ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية، وفيما يلي بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء مبرد المياه، وهي كالاتي:-

1- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها ستسهلك كهرباء أكثر.

2- الأخذ في الاعتبار بمدة ضمان مبرد المياه الذي تختاره وتوفر قطع غيارها ومستوى خدمة ما بعد البيع أيضا.

3- من صفات افضل مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة إذا كنت تعيش في مكان الكهرباء فيه غير مستقرة.

4- لابد أن يتوافر في افضل مبرد مياه جميع خواص الأمان خصوصا قفل الأمان للمياه الساخنة حتى تحمي الأطفال.

5- ليس من الضروري أن يحتوى افضل مبرد مياه على ثلاجة أو حافظة أو قدرة على تسخين المياه أو ثلاث حنفيات فذلك ان وحدك قادر على تحديده وذلك طبقا لاستخدامك مع التنويه أن الاستهلاك الكهربائي يزيد كلما زادت خواص وقدرات مبرد المياه.