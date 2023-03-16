أخبار مصر

مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان وعيد الفطر.. إنفوجراف

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان وعيد الفطر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

☆ قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحا.

 

☆ آخر قطار بالخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة 12 وربع صباحا. 

 

☆ آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12 ونصف صباحا 

 

☆ آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور 12 وسبع دقايق صباحا.

 

☆ آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات 12 و38 دقيقة صباحا.

 

☆ يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الواحده صباحا. 

 

☆ محطة جمال عبد الناصر هى المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث ويتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا.

 

☆ محطة العتبة هى المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث ويتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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