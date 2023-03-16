شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان وعيد الفطر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

☆ قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحا.

☆ آخر قطار بالخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة 12 وربع صباحا.

☆ آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12 ونصف صباحا

☆ آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور 12 وسبع دقايق صباحا.

☆ آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات 12 و38 دقيقة صباحا.

☆ يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الواحده صباحا.

☆ محطة جمال عبد الناصر هى المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث ويتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا.

☆ محطة العتبة هى المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث ويتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا.