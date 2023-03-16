شكرا لقرائتكم خبر عن عملاق الجيزة.. 8 معلومات عن محور عمرو بن العاص الجديد والان مع تفاصيل الخبر
ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية أبرز المعلومات عن محور عمرو بن العاص فى الجيزة.
1- يربط المحور الجديد بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكارى).
2- يقام المحور وسط أكثر المناطق ازدحاما في وسط محافظة الجيزة، وهى المنطقة الواقعة بين الطريق الدائري الشمالي محور صفط اللبن والدائري الجنوبي دائري المنيب – المعادي.
3- يمتد المحور بطول 4,3كم، وعرض 12 حارة مرورية، شاملاً كوبرى علوى بعرض 21,5 متر.
4- يتضمن العمل بالمشروع، إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه.
5- يشهد المشروع تطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3) حارة مرورية فى كل اتجاه.
6- يخدم المحور مناطق العروبة والمريوطية ويخلق بدائل مرورية جديدة.
7- يسهل على المواطنين الانتقال إلى العديد من المناطق، أهمها منطقة المطبعة هرم – فيصل، ومنطقة العروبة بداية من دائري المنيب، ومنطقة المريوطية.
8- يتقاطع محور عمرو بن العاص مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع أيضاً مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").
وأشاد المحافظ، بمعدلات تنفيذ الأعمال بالمشروع وسرعة الانتهاء من مراحله فى هذه الفترة القصيرة، حيث من المستهدف الانتهاء منه خلال شهور، مثمناً التعاون المثمر بين المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى والجهات المعنية المشاركة في العمل.