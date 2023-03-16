شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: تحويل ركاب الرحلة القادمة من دوسلدورف غدًا إلى طائرة فرانكفورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان صحفي أمس الأربعاء، إلغاء رحلاتها القادمة من مطار دوسلدورف بألمانيا إلي مطار القاهرة الدولي، غدًا الجمعة، وتحويل الركاب لرحلة رقم MS786 فرانكفورت/ القاهرة في نفس اليوم، وذلك في ضوء التعليمات الواردة من إدارة مطار دوسلدورف - ألمانيا والتى تفيد بتنظيم إضراب في مطار دوسلدورف يوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023.

وطالبت شركة مصر للطيران، المسافرين على رحلة القاهرة / دوسلدورف رقم MS733 يوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023 ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران علي رقم 1717 من أي محمول مصرى أو الرقم الدولي 97142306666+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.