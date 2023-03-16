شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تخصص خطا ساخنا للرد على استفسارات الراغبين فى أداء حج الجمعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة، خطا ساخنا للرد على استفسارات المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية على رقم "0237619909"، كما توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين فى الحج والمرافق لهم بحد أقصى مرافق واحد من أحد الأقارب، حيث تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتى تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج، وتوقع على صحتها وتتحمل مسئوليتها فى حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج فى الموسم القادم.

على جانب آخر، تستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج 1444هـ -2023م، وذلك حتى يوم 20 مارس الجاري، وأنه لن يلتفت لأى طلب يقدم بعد هذا التاريخ، حيث أتاحت الوزارة تقديم الطلبات إلكترونيا من خلال من خلال البوابة الموحدة للحج بعد سدادهم الرسوم وفقا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية ويعتبر الطلب تحت المراجعة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اعتمدت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أى جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب فى أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

وكان أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلى والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج، قد أشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج، لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين كذلك توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها.