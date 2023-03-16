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"مصر للطيران" تعلن إلغاء رحلة اليونان اليوم بسبب إضراب مطار أثينا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر للطيران في بيان صحفي، الأربعاء، إلغاء رحلة الشركة رقم MS747 القاهرة/ أثينا عاصمة اليونان، المقرر لها اليوم الخميس الموافق 16 مارس، وكذا إلغاء رحلة مصر للطيران رقم MS748 أثينا/ القاهرة في نفس اليوم، وذلك في ضوء ما ورد إليها من إدارة مطار أثينا - اليونان، والذي يفيد بتنظيم إضراب في مطار أثينا اليوم.

 

وطالبت شركة مصر للطيران، المسافرين على رحلة مصر للطيران رقم MS747 القاهرة/أثينا ورحلة مصر للطيران رقم MS748 أثينا/القاهرة المقرر لهما اليوم الخميس، ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران علي رقم 1717 من أي محمول مصرى أو الرقم الدولي 97142306666+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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