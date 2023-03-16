شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نسابق الزمن لزراعة 3.5 مليون فدان.. غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الرئيس السيسى يفتتح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة ويؤكد: نسابق الزمن لزراعة 5.3 مليون فدان.. الرئيس: لا أقدم الوعود فقط ولكننى صادق وأمين معكم.. نتحدث حول 20-25 مليون مواطن زيادة سكانية خلال آخر 10 سنوات.. والإنتاج يقلل حجم الطلب من الخارج وفاتورة الاستيراد.. الحكومة اتفقت على إعلان أسعار ضمان لبعض المحاصيل الزراعية.. المجمع له محطة معالجة مياه خاصة نحتاج إلى مزيد من الجهد فى التغطية الإعلامية للمشروعات الجديدة وتنظيم رحلات للشباب للتعرف عليه.



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