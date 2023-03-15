تعليم الجيزة تنظم أكبر مهرجان أنشطة للطلاب ذوى الهمم الأسبوع المقبل

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القاهرة - سامية سيد - تنظم مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الأسبوع المقبل، أكبر مهرجان أنشطة للطلاب ذوي الهمم المبدعين تحت عنوان "قادرون مبدعون".

ويقام المهرجان في ملاعب المدرسة السعيدية، تحت رعاية وبحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "قادرون باختلاف".

وأكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المهرجان يأتى فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي الذي يسعي دائما لغرس وتأصيل القيم الإنسانية والتى تجلت فى توجيهاته الصارمة برعاية ذوى الهمم والعمل على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم، وتقديم الدعم الكامل لهم وهو ما ظهر جليا فى احتفالية قادرون باختلاف برعاية الرئيس.

وقال إن مدارس الجيزة تسعى جاهدة لتنفيذ تعليمات اللواء أحمد راشد، وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بالسير على نفس النهج الإنسانى.

وأوضح سلومة أن المهرجان تشارك فيه كافة مدارس التربية الخاصة بإدارات الجيزة التعليمية، ويشمل طابور عرض وأنشطة كشفية وخلوية لأبنائنا وبناتنا من ذوى الهمم ومعرض لمنتجاتهم تحت إشراف موجهى عموم الأنشطة، وتشمل التربية الفنية والتربية السكانية والتربية الاجتماعية والصحافة والتربية النفسية والوسائل التعليمية والاقتصاد المنزلية، بالإضافة لعروض مسرحية وموسيقية.