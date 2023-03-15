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شيخ الأزهر يدعو الغرب لدراسة الإسلام دراسة منصفة واكتشاف ما فيه من تعاليم حكيمة

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القاهرة - سامية سيد - دعا فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الغرب لدراسة الإسلام والتعرف عليه عن قرب، واكتشاف ما فيه من تعاليم وتشريعات حكيمة كرمت الإنسان، وحَفِظَت حقوق المرأة، وجرمت التطرف والعنصرية، ورسخت لقيم الاحترام المتبادل والتعايش المشترك بين جميع البشر.

جاء ذلك خلال تدوينة لفضيلته على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي؛ فيسبوك وتويتر، باللغتين العربية والإنجليزية، جاء فيها: "في اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا؛ أدعو الغرب لدراسة الإسلام دراسة منصفة، والتعرف عليه عن قربٍ؛ ليكتشفوا ما في هذه الشريعة السمحة من تعاليم وتشريعات كرمت الإنسان، وحَفِظَت حقوق المرأة، وجرمت التطرف والعنصرية، ورسخت لقيم الاحترام المتبادل والتعايش المشترك بين جميع البشر".

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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