شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: الطائرات الروسية نفذت عملا متهورا فوق البحر الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة القاهرة الإخبارية، المؤتمر الصحفي لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلى، حيث قال لويد أوستن، إن الطائرات الروسية قامت بعمل متهور فوق البحر الأسود.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، أن طائراتنا المسيرة ستواصل التحليق في إطار القانون الدولي، متابعا: لن نسمح للرئيس الروسى فلاديمير بوتين بهزيمة أوكرانيا وسنواصل دعمها.

وتابع لويد أوستن :"يجب أن تشغل روسيا مقاتلاتها بطريقة احترافية وآمنة"، موضحا أن روسيا تريد توريط أوكرانيا في حرب استنزاف، وسنعمل على تدريب الجنود الأوكرانيين للتحكم بالأسلحة الجديدة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي :أجريت اتصالا هاتفيا مع نظيري الروسي سيرجو شويجو، وسنعمل على ضمان تدريب الجنود الأوكرانيين للتحكم في المعدات والأسلحة التي نمدهم بها، وحلفاؤنا عازمون على مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، ونخشى من التصعيد ولذلك نبقي خطوط الاتصال مفتوحة مع روسيا.