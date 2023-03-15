شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: زيادة حافز توريد بنجر السكر بقيمة 75 جنيها لكل طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور عَلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية زيادة حافز بقيمة 75 جنيها لكل طن بنجر يتم توريده بالإضافة إلى كافة الحوافز التشجيعية الأخرى الخاصة بالجودة " التبكير/ الحلاوة / النظافة " والمتفق عليها سابقًا.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين ، حيث اجتمع الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري والنائب على احمد على عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ورؤساء مجالس إدارات شركات بنجر السكر ونائب رئيس هيئة السلع التموينية، وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو توجية كافة أوجه الدعم للمزارعين ووضع أسعار مجزية لتوريد محصول بنجر السكر لهذا الموسم بالإضافة إلى العلاوات الاستثنائية التشجيعية التي أقرت لهذا الموسم طبقاً للتعاقد مع المزارعين.

على جانب آخر بدأ معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر اليوم الأربعاء في استقبال المواطنين، حيث تطرح الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وكبرى الشركات المنتجة كافة السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة ومنتجات الأسماك والدواجن والخضراوات والفاكهة ، بأسعار مخفضة فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية ، حيث المعرض يضم أكثر من 100 جناح تجمع أكثر من 150 شركة عارضة من كبار مُنتجي السلع الغذائية والرمضانية، ،كما حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على بث عدة رسائل للمواطنين عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء أمس المعرض مؤكدا أن جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة ولا داعى للتزاحم على الشراء من أجل تخزين المنتجات، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه باستمرار وجود مخزون من كافة السلع الغذائية طوال الوقت.

وزير التموين أكد أيضا أنه بالرغم من ارتفاع أسعار خامات إنتاج السلع الغذائية عالميا وأن بعض الدول الكبرى قامت بتقنين السلع الغذائية على المواطنين إلا أن الدولة المصرية استطاعت بتوجيهات القيادة السياسية فى توفير كافة منتجات السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة قائلا: "لدينا جميع السلع وبكميات كبيرة فلا داعى للقلق أو التزاحم على الشراء من أجل تخزين السلع " لافتا إلى انه على مدار الأسابيع الماضية تم افتتاح ما يقرب من 555 شادر ومعرض لآهلا رمضان منتشرين على مستوى محافظات الجمهورية ‏بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في انتشار معارض "أهلا ‏رمضان.