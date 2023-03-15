شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبى يدعو لعقد جلسة الإثنين لتشكيل لجنة إعداد قوانين الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الأربعاء، أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية يوم الإثنين المقبل بمدينة بنغازي، لمناقشة جملة الموضوعات، جاء في الدعوة التي نشرها إعلام البرلمان الليبي، أن الجلسة التي ستعقد في مقر المجلس بمدينة بنغازي، ستخصص لمناقشة مشروع الميدانية العامة للدولة لسنة المالية 2023، بالإضافة لتسمية أعضاء لجنة إعداد قوانين الانتخابات "6+6" المشتركة مع مجلس الدولة، وفقا للتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.

كان رئيس مجلس النواب الليبي قد أكد أن الإطار التشريعي اللازم للانتخابات سيكون جاهزاً قبل نهاية شهر يونيو المقبل، متابعاً: "جاهزون لمساءلة الليبيين"، معتبراً في الوقت نفسه أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي "جاء لمساعدة الليبيين وليس محاكمتنا."

وأضاف صالح، في لقاء تلفزيوني مساء أمس الأول، أن مجلس النواب مسؤول عن الأساس التشريعي للانتخابات وأؤكد أنه سيتم قبل نهاية شهر يونيو، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك حكومة جديدة قبل الانتخابات، متابعا: "إذا لم تنجز لجنة 6+6 مهامها تعتبر القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب سارية، وهما القانون رقم 1 بشأن انتخابات الرئيس، والقانون رقم 2 بشأن انتخاب مجلس النواب."

وأوضح أن البيئة الأمنية آمنة، والعسكريون أدرى بشؤونهم، ولا أمانع في إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمني الحالي، لكنه قال: إن "أهم شيء وجود حكومة موحدة، لأن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين يمكن أن يقسِّم البلاد"، منوهاً بأن "مجلس النواب سيُسمي ممثليه في لجنة 6+6 فور إرسال مجلس الدولة ممثليه، وسنمنحها شهراً لمراجعة قوانين الانتخابات."

وقال عقيلة صالح إنه "يرفض انتخاب رئيس للبلاد من قبل البرلمان حتى لا تتكرر محاولات الرشوة واستخدام المال السياسي لشراء الأصوات"، بحسب قوله.