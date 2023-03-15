شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات اتخذتها النيابة لكشف غموض حادث سرقة فيلا محمد صلاح.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت النيابة العامة 3 خطوات أولية وهامة لكشف ملابسات وغموض حادث سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح أبرزها قرار النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة فى محيط فيلا محمد صلاح.

وجاءت الخطوة الثانية من النيابة العامة بتكليف الأجهزة الأمنية بتوسيع دائرة الاشتباه وتضيق الخناق ورصد الأشخاص الذين كانوا يترددون على الفيلا ومضاهاتهم بمن لديهم سجلات إجرامية لدى الأجهزة الأمنية.

وجاءت الخطوة الثالثة من قبل النيابة العامة لكشف غموض الحادث، بانتداب رجال المعمل الجنائى والأدلة لرفع البصمات الموجودة بمسرح الجريمة.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس المتهمين بسرقة فيلا نجم منتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح بالتجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا محمد صلاح نجم كرة القدم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، وإعادة المسروقات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 12 مارس الجارى من مدير أعمال أحد لاعبى كرة القدم باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب المذكور الكائنة بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم شخصين "لأحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى المشار إليه" - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، وأن الواقعة ارتُكبت بتاريخ 12 مارس الجارى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظراً لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكنى وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى، حيث قاما بتسلق السور الخلفى للفيلا المشار إليها وارتكاب الواقعة.