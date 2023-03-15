شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أحفاد الملك فاروق يزور المعالم الأثرية بالأقصر تزامنا مع زيارة ملكة بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، زيارة ملكية لآخر أحفاد الملك فاروق ملك مصر والسودان السابق، وهو الأمير فخر الدين ابن الملك أحمد فؤاد الثانى آخر ملك حكم مصر قبل إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، حيث يزور حفيد الملك فاروق المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر.

وقالت مصادر سياحية بالأقصر، إنه وصل اليوم الأربعاء، لمدينة الأقصر الأمير فخر الدين البالغ من العمر 36 سنة ابن الملك أحمد فؤاد الثانى آخر ملك حكم مصر، لتنظيم زيارات سياحية وأثرية للمعالم المختلفة بالأقصر، وذلك تزامناً مع زيارة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، وصاحبة السمو الملكي الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، للأقصر فى ذكرى مرور 100 عام على زيارة الملكة إليزابيث لمصر فى عام 1923.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أنه تم تنظيم جولات للأمير فخر الدين الذي ولد فى الرباط بالمغرب عام 1987، فى معابد الكرنك ومعبد الأقصر، بجانب مقابر وادى الملوك والملكات ومعبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربى، وذلك برفقة وفد من أسرته القادمين من المغرب للاستمتاع برحلة شتوية فى عاصمة الدفء فى العالم شتاءاً.

وفى نفس السياق، استقبلت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، جلالة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، وصاحبة السمو الملكي الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، وذلك لتنظيم رحلة سياحية وزيارات للمعابد الأثرية والمقابر المصرية القديمة بالبرين الشرقى والغربى للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية في الأقصر.

ووصلت الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، وصاحبة السمو الملكي الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، لفندق ونتر بالاس التاريخي بكورنيش النيل بالأقصر، والذي زارته وأقامت داخله الملكة إليزابيث خلال زيارتها لمصر عام 1923، ومن المقرر أن تنظم جولات أثرية وسياحية فى نفس المناطق التي زارتها الملكة إليزابيث من قبل.