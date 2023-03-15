شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الداخلية تلقى القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، نجاح الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا محمد صلاح نجم كرة القدم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، وإعادة المسروقات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ (12) مارس الجارى من مدير أعمال اللاعب باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب الكائنة بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم شخصين "أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى المشار إليه" - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، وأن الواقعة ارتُكبت بتاريخ (2) مارس الجارى.وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

البنك المركزى: مد استثناء استيراد الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى حتى مارس 2024





قرر البنك المركزى المصرى مد فترة السماح للبنوك باستثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام، ينتهى فى 15 مارس 2024.

وذكر البنك - في خطاب أرسله للبنوك اليوم الأربعاء- أن القرار يأتي في ضوء عمليات المتابعة لاحتياجات السوق والحرص على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين، موضحًا أن القرار يسري على العمليات الاستيرادية كافة لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

وكان البنك المركزى قد أصدر في 21 ديسمبر 2015 قرارًا بضوابط العمليات الاستيرادية، وكان أخر كتاب دوري لاحق لها بتاريخ 10 مارس 2022 بشأن السماح للبنوك باستثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام آخر ينتهى في مارس 2023.





وزير النقل: 5 مليارات دولار عوائد متوقعة من تطوير ميناءى السخنة والدخيلة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، توقيع عقود بين وزارة النقل وعدد من شركات الملاحة العالمية منها إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء الدخيلة.

وقال المهندس كامل الوزير ، وزير النقل، إن حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى مشروع تطوير مينائي السخنة والدخيلة تقدر بـ1.6 مليار دولار، وعوائد مباشرة متوقعة 5 مليار دولار.

وأوضح في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن تطوير مينائي السحنة والدخيلة سيحول مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، موضحا أن التعاقد الخاص بمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالمياً للتجارة واللوجيستيات.



أسعار الذهب تسجل 1930 جنيها للجرام من عيار 21 أسعار الذهب تسجل 1930 جنيها للجرام من عيار 21

سجلت أسعار الذهب ارتفاع قرابة 30 جنيها قبل قليل وذلك عقب هبوط إلي 1900 جنيها للجرام وسجل الذهب في السوق 1930 جنيها الآن وهي أعلي قمة تاريخية للذهب بالسوق المصري بسبب ارتفاع الطلب على الذهب ومخاوف من خفض مرتقب لسعر العملة المحلية وسط طلب متنامي على تدبير الدولار.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 سجل 1654 جنيها للجرام وبلغ جرام الذهب عيار 24 سعر 2206 لأول مرة والجنيه الذهب سجل 15440 جنيها لأول مرة أيضا.

تحليل سوق الذهب العالمي

انخفضت أسعار الذهب العالمية اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي ولكن بنسب هبوط معتدلة، وذلك بعد تسجيل أعلى مستوى في 6 أسابيع مطلع هذا الأسبوع، حيث أدت القراءة المختلطة للتضخم الأمريكي إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية بشأن موقف البنك الفيدرالي بشأن سياسته النقدية، بحسب جولد بيليون.





بعثة الأهلى تطير من جنوب أفريقيا للكاميرون.. صور

غادرت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي جنوب أفريقيا منذ قليل متوجهة للكاميرون لمواجهة القطن المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ومن جانبه طالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق بالتحلّى بروح العزيمة والإصرار فى مشوار الفريق بدورى أبطال أفريقيا وعدم الاستسلام بعد الخسارة الأخيرة من صن داونز بخمسة أهداف لهدفين، وتحدث كولر في جلسة مطوّلة عقدها مع اللاعبين خلال الساعات الماضية أكد لهم خلالها أن فرصة الفريق في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال مازالت قائمة وأن كانت نتائج الأخرين سيكون لها دور في التأهل، وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي لابد أن يلعب للفوز في مباراة القطن بالكاميرون بدور المجموعات مُنتظراً نتيجة مباراة الهلال وصن داونز في الجولة ذاتها لأن نتيجتها ستكون حاسمة في مسألة تأهل الأهلي، وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي فريق كبير ولابد أن يواصل الأداء بعزيمة وإصرار وحماس حتى لو تعرض لمثل هذه النتائج القاسية كما حدث في لقاء صن داونز الأخير.



سكاى نيوز: مقاتلات بريطانية وألمانية تعترض مقاتلة روسية بأجواء الناتو سكاى نيوز: مقاتلات بريطانية وألمانية تعترض مقاتلة روسية بأجواء الناتو

اعترضت طائرتان عسكريتان إحداهما بريطانية والأخرى ألمانية، مقاتلة روسية، الأربعاء، إثر رصد دخولها إلى المجال الجوى لحلف شمال الأطلسى (ناتو)، بحسب سكاى نيوز.

وبحسب ما نقلت شبكة "سكاى نيوز" عن وزارة الدفاع البريطانية، فإن عملية الاعتراض جرت خلال القيام بعمليات روتينية لحلف الناتو فوق إستونيا.

وهذه أول مرة تتعاون فيها ألمانيا وبريطانيا عسكريا، من أجل تنفيذ عمليات مراقبة في أجواء إستونيا الدول العضو في الحلف، التي تتقاسم حدودا مع روسيا.

وجرى تنفيذ عملية الاعتراض من خلال طائرتي قتال من طراز "تايفون"، فيما ازداد التوتر بين موسكو والغرب إلى ليصل مستوى غير مسبوق منذ عقود، منذ إطلاق عمليات عسكرية روسية في أوكرانيا في فبراير 2022.





مواعيد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان الكريم.. تعرف على التفاصيلبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مخاطبة المديريات التابعة لها فى مختلف المحافظات، بمواعيد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان الكريم، من الساعة الثامنة صباحًا، حتى الساعة الخامسة مساءً، مع استثناء بعض المخابز بالعمل فترة مسائية، وحتى الساعة التاسعة مساءً، بناء على طلبات المخابز.





طرح خضراوات وفاكهة بمعرض "أهلا رمضان" الرئيسى بمدينة نصر.. اعرف الأسعارطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفاكهة بمعرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة القاهرة، والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث يتم طرح الطماطم بسعر 7 جنيهات والخيار 5 جنيهات والجزر 4 جنيهات والفلفل البلدي بسعر 8 جنيهات، كما يتم طرح كافة الخضروات والفاكهة ومنتجات رمضان "ياميش رمضان" بالمعرض بأسعار مخفضة.





الخارجية: "يوم الدبلوماسية المصرية" يوم التقدير والعرفان لجهود أعضاء السلك الدبلوماسىأكد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، أن يوم الدبلوماسية المصرية يعد بمثابة يوم التقدير والعرفان للجهود والتضحيات التى يبذلها أعضاء السلك الدبلوماسى المصرى.





الرئيس السيسى يفتتح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنةافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، وذلك برفقة عدد من الوزراء.





أمطار ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس بجميع الأنحاء حتى الإثنين المقبلكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 15 مارس حتى الإثنين المقبل 20 مارس 2023 ، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





الإسكان: إجراء قرعة علنية وخطابات تخصيص 90 وحدة سكنية بديلة لأهالي جزيرة الوراقأجرى جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، اليوم الأربعاء، قرعة علنية وسلم خطابات تخصيص نحو 90 وحدة سكنية بديلة بمدينتى حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، ومنطقة مطار إمبابة، لمستحقيها من سكان جزيرة الوراق، الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة، حيث شملت خطابات التخصيص ارقام العمارات وأرقام الوحدات والمنطقة والمدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وكذا توفير البديل المناسب والرضائي لأهالي الجزيرة.





الإحصاء: 18.2% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية لإيطاليا خلال عام 2022أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لإيطاليا مسجلة 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من إيطاليا 3.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.4%. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء يسجل 1910 جنيهات فى مصرننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء مستهل تعاملات اليوم وسجل الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً ارتفاع اليوم ليصل سعر الجرام إلى 1910 جنيها بسبب ارتفاع السعر العالمي للذهب عند 1900 دولار للأوقية.





اتحاد الكرة يؤكد أحقية وليد سليمان فى الحصول على الرخصة Aأكد جمال محمد على مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة أحقية وليد سليمان نجم الأهلى السابق فى الحصول على الرخصة a نافيا وجود أى مجاملة له كما تردد.





ريال مدريد وليفربول.. ماذا قدم محمد صلاح أمام الأندية الإسبانية؟ينتظر النجم المصرى محمد صلاح قيادة فريقه ليفربول الإنجليزى فى مواجهة قوية أمام ريال مدريد، اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.





موعد مباراة ريال مدريد وليفربول فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلةيصطدم فريقا ريال مدريد وليفربول الذى يلعب بين صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2022-2023.





حصاد الجولة 21 من الدورى.. الأهلى يهيمن على الصدارة.. الزمالك يتعثر أمام إنبى.. بيراميدز يسقط بثنائية البنك الأهلى.. فيوتشر يشعل المنافسة على القمة.. والإسماعيلى والحدود فى خطر.. والمهاجمون يسجلون 13 هدفاأسدل الستار على منافسات الجولة 21 من دورى رابطة الأندية المصرية، والتى شهدت إقامة 8 مباريات وتأجيل لقاء واحد، وهو لقاء الأهلى والاتحاد السكندرى، وذلك بسبب انشغال الفريق الأحمر بخوض منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.





عمرة رمضان.. البوابة المصرية للعمرة المسار الصحيح والآمن لزيارة بيت الله الحرام.. كود تعريفي لكل معتمر.. شركات الطيران والنقل ملزمة بمطابقة البيانات الخاصة بالمعتمرين.. وعقوبات صارمة حال مخالفة القانونأيام قليلة، ويهل علينا شهر رمضان ببركاته ورائحته الطيبة، ومن الراسخ لدينا جميعا أن أداء العمرة في شهر رمضان، يعادل ثوابها الحج، وهو ما أكدت عليه سابقا دار الإفتاء المصرية، موضحة أنه ثبت فى فضل العمرة فى رمضان أنها "تَعْدِلُ حَجَّةً"، أَيْ تُعَادِلُ وَتُمَاثِلُ فِي الثَّوَابِ، إلا أنها لا تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض، ولذلك تجد الكثير منا يظل يخطط طول العام من أجل الذهاب إلي أداء العمرة في شهر رمضان حيث الطمأنينة وراحة الجسد والبال.





"الزراعة" تعلن توافر جميع السلع الغذائية الأساسية فى منافذ الوزارة.. وتؤكد: الأسعار مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة 45%.. اللحوم البلدى بـ180 جنيها للكيلو.. وإتاحة 30 منفذا متحركا بالمحافظاتأكد الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى منافذ الوزارة بالكميات التى يحتاجها المواطن، وأسعار مخفضة، نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء، وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة تصل إلى 45%.





الرئيس السيسي: توافر الغاز الطبيعى ساهم فى إنشاء مجمع الأسمدة الأزوتية.. نسابق الزمن لزراعة 3.5 مليون فدان.. وضعنا سعر ضمان للقمح والذرة والفول الصويا وعباد الشمس.. ومشروعات التوسع الزراعى تقلل فاتورة الاستيراد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروعات التي تنفذها الدولة تحتاج إلى تغطية إعلامية كبيرة، قائلا: "محتاجين تغطية إعلامية حقيقية.. ده شغلنا يا دكتور مصطفي.. من حق الناس تشوف الكلام ده.. اللى بيتعمل من مشروعات زراعية فضل كبير من ربنا.. والله والله أرقام مالية هائلة.. ثم جهد عمل يبذل لتنفيذ هذه المشروعات.. وجهد يفرح الناس.. اننا متحركين.. علشان أوصل لـ 2 مليون فدان.. بنتكلم في حاجة تانية خالص غير كلام وزير الزراعة.