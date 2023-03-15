شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف القبطى يحتفل بذكرى مرور 113 عاما على افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 113 عاما على افتتاح المتحف القبطي والذي يوافق يوم 14 مارس من كل عام، أقام المتحف معرضا أثريا مؤقتا تحت عنوان "إرث الأجداد..المجموعات المهداة للمتحف القبطى".

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن المتحف يحرص كل عام على إحياء ذكرى افتتاحه من خلال تسليط الضوء على مجموعة فريدة من مقتنياته، وذلك إيمانا منه برسالته ودوره المجتمعي في تعريف مختلف فئات المجتمع بتاريخ المتحف والهوية المصرية.

ومن جانبها، قالت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، أن المعرض يضم ٢١ قطعة أثرية فريدة من مقتنياته تحكي تاريخ الفن المصري القبطي في مراحله المختلفة، وهم مجموعة مهداة من شخصيات عامة وملوك وأجانب وآخرين مصريين مسيحيين ومسلمين.

وأشارت إلى أبرز المعروضات ومن بينهم كتاب مخطوط "الإجبية" السبع صلوات النهارية والليلية باللغة العربية ويرجع لسنة ١٥٠٨م ، وكتاب مخطوط "بدائع الزهور في وقائع الدهور" يرجع لسنة ٩٢٨هجرية ، وتاج مفرغ من المعدن المطلي باللون الذهبي ذو كرنيشتين يتدلى منها جلاجل و يعلوه صليب، وسلال من الخوص ذات شكل الكأس إهداء وصليب حبشي من النحاس، وأيقونة تصور القديس مار بقطر، ومجموعة من القطع الحجرية ومنهم 4 قطع منها كورنيش عليه زخارف لصدفتين داخلهما صليب، وجزء من نبات الأكانتس، وقطعة عليها نقش قصة إبراهيم وذبح ابنه ، وقطعة لشخص داخل ناووس ، بالإضافة الى عملتين من الذهب تمثل الإمبراطور فلانتيان.

وأضافت أن المعرض يعرض أيضا مجموعة من الصور والأوراق الخاصة من قسم الأرشيف بالمتحف تروى ذكرى افتتاحه، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر.



المتحف القبطى



المتحف القبطى



المتحف القبطى



المتحف القبطى

وعلى هامش الاحتفالية، نظم المتحف عدد من الفعاليات والأنشطة، حيث تم افتتاح معرضًا فنيًا بالتعاون مع جمعية محبي التراث القبطي تحت عنوان "فن الأيقونة"، يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية من فناني جمعية محبي التراث القبطي، وتقديم عرض كورال جمعية محبي التراث القبطي وبعض الترانيم القبطية والأغاني الوطنية، بالإضافة إلى تنظيم محاضرة بعنوان "مرقس سميكة صانع تاريخ" ألقاها عدد من المتخصصين بالمتحف، وورش عمل فنية وتعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، وورشة مع طلاب مدرسة براعم المستقبل صباحي التابعة لإدارة المرج التعليمية، وهى عبارة عن تشكيل بالورق لعمل كارت نصفي لشكل القوقعة والجانب الآخر رسم وتلوين لأحد معروضات المعرض الأثرى المؤقت.

حضر الاحتفالية هبة حمدى المشرف على الإدارة المركزية للمتاحف الكبرى بقطاع المتاحف، واللواء المهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، وجيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، والدكتورأشرف ناجح مدير مركز البحوث العلمية بقطاع المشروعات بوزارة السياحة والآثار، وسامي متري رئيس مجلس إدارة جمعية محبي التراث القبطي، ورينيه يعقوب سكرتير عام الجمعية، والدكتورة شذى اسماعي أستاذ الدراسات القبطية بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان وعضو بالجمعية، والدكتورة هند صلاح أستاذ اللغة القبطية كلية الآثار جامعة القاهرة.