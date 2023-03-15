شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى الدقى يحتفلون بتطوير ورفع كفاءة ميدان الحكمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أهالي حي الدقي بحضور اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، اليوم، الأربعاء، بانتهاء أعمال تطوير ميدان الحكمة المجاور لنادي الصيد، وذلك بعد أن شهد أعمال تجميل ورفع كفاءة، استهدفت الارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالي للحى تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهدت أعمال التطوير، تجميل ورفع كفاءة الميدان وتدعيمه بمساحات خضراء وأعمدة إنارة وشبكة ري حديثة وأماكن جديدة لانتظار السيارات لخدمة المواطنين، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية لأهالي المنطقة، وجهود الحي بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل.

وعبر الحاضرون عن سعادتهم بما شهده الحي من أعمال تطوير لعدد من الطرق الحيوية والشوارع الرئيسية والفرعية، شملت رفع كفاءة الشوارع ورصفها ودعمها بخدمات الإنارة والصرف الصحي.

وشهدت منطقة ميدان المساحة بشوارعها الفرعية وصولا لقسم الدقي وميدان الجلاء، تطويرا شاملا على مدار عامين، شمل زيادة المسطحات والمساحات الخضراء بالميدان ودعمه بأعمدة الإنارة الديكورية لإضفاء لمسة جمالية وتطوير أرصفة المشاة وأعمدة الإنارة والنخيل بالإضافة إلى تنظيم أماكن انتظار للسيارات بما يحقق السيولة المرورية بالمنطقة.

كما يعد ميدان الجلاء، من الميادين التي تم تطويرها في الحي، وفق خطة متكاملة تليق بالأهمية الحضارية والمكانية له، كونه يربط شوارع الميدان بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة، حيث شملت عملية التطوير تزويد المنطقة بمساحات ومسطحات خضراء، وتوحيد لون العقارات المطلة عليه وتزويدها بالإضاءات المميزة، فضلا عن تطوير ميدان فيني ومتفرعات شارعي السد العالي وسليمان جوهر، وبعض الشوارع خلف مسجد مصطفى محمود وصولا لشارع البطل.

جدير بالذكر أن حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، حصل على جائزة مصر للتميز الحكومي، للتقييم المتميز على مستوى الأحياء والمراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة.

وكرم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس حي الدقي والعاملين بالحي، لجهدهم الفعال وأدائهم المتميز على مستوى الأحياء.