شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بلجيكا تزور مقبرة توت عنخ آمون بالأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، اليوم الأربعاء، الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا والأميرة اليزابيث خلال زيارتهما لمقبرة الملك توت عنخ آمون، وذلك في مناسبة مرور مائة عام على زيارة ملكة بلجيكا الراحلة الملكة اليزابيث للمقبرة عقب افتتاحها عام 1923 أى قبل مائة عام.

واستمتعت الملكة والأميرة لشرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيري حول المقبرة، وما يتعلق باكتشافها على يد البريطاني هوارد كارتر، حيث إنه بعد مرور 100 عام على الزيارة التاريخية للملكة إليزابيث ملكة بلجيكا فى عام 1923 لمصر وزيارة مقبرة الملك توت عنخ آمون بمحافظة الأقصر، تعيد الحفيدة الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، نفس الذكريات الساحرة بزيارة جديدة لمصر والأقصر برفقة جلالة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، حيث التقطت لدى وصولها لمحافظة الأقصر نفس الصورة التى التقطتها الجدة الملكة إليزابيث على بلكون غرفتها بفندق ونتر بالاس التاريخي بكورنيش النيل بالأقصر.

وكانت محافظة الأقصر قد استقبلت، اليوم الأربعاء، جلالة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، والأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، وذلك لتنظيم رحلة سياحية وزيارات للمعابد الأثرية والمقابر المصرية القديمة بالبرين الشرقى والغربى، للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية في الأقصر.

ووصلت الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، وصاحبة السمو الملكي الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، لفندق ونتر بالاس التاريخي بكورنيش النيل بالأقصر، والذي زارته وأقامت داخله الملكة إليزابيث خلال زيارتها لمصر عام 1923.