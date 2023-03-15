شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتابع سير العمل داخل ديوان الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على متابعة سير العمل داخل ديوان الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية ، وذلك عقب انتقال موظفى الوزارة بالإدارات المركزية المختلفة للعمل بديوان الوزارة الجديد.

التقى الدكتور أشرف صبحى مجموعة من موظفى الوزارة خلال مروره عليهم بمكاتبهم، والتعرف على انطباعاتهم حول التكيف مع بيئة العمل المُحفزة داخل الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تحدث الوزير مع مسئولى الحافلات التى تقل الموظفين يومياً من أماكن تجمعاتهم وصولاً لديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الأوقات المحددة للعمل.

أكد الدكتور أشرف صبحى على متابعته اليومية لكافة التفاصيل المتعلقة بتطورات انتقال موظفى الوزارة إلى الديوان الجديد بالعاصمة الإدارية فى ضوء توجه الحكومة المصرية للانتقال إلى الحى الحكومى بالعاصمة، مشيراً إلى أن بيئة العمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة مُحفزة للعاملين وتساعد على تطور الأداء بما يتوفر من إمكانيات حديثة.