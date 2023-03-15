شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الطعام: الرئيس السيسى أبرز الدور الجيد للمجتمع المدنى عبر التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، إن الحكومة المصرية تبذل مجهود كبير في التعاون مع بنك الطعام، حيث يعملون 24 ساعة، فالملفات الحالية ملفات ثقيلة ونركز طول الوقت على حلول اقتصادية، مؤكدا أن الرئيس السيسى أبرز دور المجتمع الأهلى بشكل جيد، عن طريق تخصيص عام 2022 عام المجتمع المدنى وإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى، وذلك بعد أن كانت في الأوضاع السابقة في أضواء سلبية.

وتابع أن مراكز تجميع الألبان كان حلم له هو شخصيا والرئيس السيسى ركز على هذا المجال لأهميته وأن يكون للدولة اكتفاء ذاتى من الألبان واللحوم ويحاول طوال الوقت أن يكون هناك اكتفاء ذاتى من المنتجات المختلفة وتحاول الوصول لكل المنتجات مضيفا أن بنك الطعام له خبرة قديمة في مراكز تجميع الألبان من 2016 فلديه مزرعة في البحيرة تنتج أفضل سلالات الألبان فالأبقار فيه تنتج خمس أضغاف الأبقار الأخرى، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والتحالف الوطنى حصلوا على أول مركز من ضمن 42 مركز معظمهم من مبادرة حياة كريمة وكان أول مركز يحصلوا عليه منذ أيام قليلة قبل افتتاح الرئيس للمركز فى المنيا.

وذكر أن وزارة الإنتاج الحربى أخرجت مركز تجميع الألبان على أفضل مستوى وإشراف وزارة الزراعة عليه جعل طاقته 10 طن فى اليوم كحجم متوسط.