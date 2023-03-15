عرض تجربة مصر فى تقديم خدمات الدمج المجتمعى لمتعافى الإدمان بالأمم المتحدة

القاهرة - سامية سيد - شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى فعاليات الدورة 66 من اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة التى تعقد حاليا فى فيينا، وقامت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا بافتتاح فعاليات الدورة بمشاركة وفود العديد من الدول وحضور 2500 مشارك، كما تم تنفيذ فعاليات جانبية بمشاركة منظمات دولية وأممية. وشارك الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة " واستعرض تجربة الصندوق فى تقديم خدمات الدمج المجتمعى والتأهيل للمتعافين من الإدمان، أيضا توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة فى ضوء حقوق الإنسان، ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق "16023" يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الاسبوع، حيث يتم إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان دون اى نوع من أنواع التمييز، مع ضمان سرية بيانات المرضى مع التأكيد على استناد تلك البرامج العلاجية إلى النهج القائم على حقوق الإنسان وأن الأفراد الذين يعانون من مشاكل المخدرات لهم الحق فى تلقى العلاج والتأهيل مجانا، أيضا لهم الحق فى الحصول على خدمات لإعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى.

كما أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة " بداية جديدة " تهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعى لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبى والنفسى والاجتماعى لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة، كما أطلق الصندوق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، وتم تدريب أكثر من 12 ألف متعافى حتى الآن بعد توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا، كما شارك "عمرو عثمان " على هامش اجتماعات اللجنة فى العديد من الفاعليات، وقامت الدكتورة غادة والى مدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات بتفقد جناح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، كما تفقد السفير محمد الملا سفير مصر بفيينا جناح الصندوق وأشاد بطبيعة المشاركة المصرية فى الدورة 66 لاجتماعات لجنة مكافحة المخدرات.

كما تشارك احدى المتطوعات لدى صندوق مكافحة الإدمان" هنا القيعى "فى منتدى الشباب المنعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ66، حيث تقوم بعرض تجربتها التطوعية فى مجال الوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ حاليا أكبر برنامج وقائى لحماية طلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية من الوقوع فى براثن الإدمان من خلال 1200 شاب وفتاة من إجمالى عدد المتطوعين لدى الصندوق والبالغ 32 ألف متطوع، ويضم المنتدى ورش عمل متنوعة تتناول أفضل الممارسات الدولية على صعيد الوقاية والمعايير الدولية المعنية بتنفيذ برامج التوعية والوقاية من تعاطى المخدرات، كما سيخرج المنتدى بتوصيات من قبل الشباب المشارك يتم عرضها على اللجنة العليا للمخدرات فى اجتماعها الختامى.