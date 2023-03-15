وكيل الأزهر يهنئ ممثلى الأزهر الفائزين فى جائزة التميز الحكومى 2022

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، بالتهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتصدر قطاعات الأزهر المختلفة، فى حصد جوائز التميز الحكومى لعام 2022، سواء على مستوى المؤسسات أو الافراد.

جاء ذلك خلال تدوينة لوكيل الأزهر على صفحتيه الرسميتين بموقعى التواصل الاجتماعي؛ فيسبوك وتويتر، كتب فيها: أتقدم بخالص التهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حصد قطاعات الأزهر جوائز التميز لحكومى لعام 2022، كما أعرب عن خالص تقديرى وتهنئتى لممثلى الأزهر الفائزين والمشاركين فى مختلف فئات الجائزة، وأتطلع إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة أزهرنا والنهوض بوطننا وبمنظومة العمل الجماعى فى الأزهر.

وقدم وكيل الأزهر تهنئة خاصة لممثلى الأزهر الفائزين بالمراكز الأول، حيث كتب: أبعث بتحية خاصة لكل السيدات والفتيات العاملات فى الأزهر بمناسبة حصد جائزة المركز الأول عن فئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، ولأعضاء مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، لحصد المركز الأول عن فئة فريق العمل المتميز، وأدعو الله للجميع بدوام التوفيق والسداد ومزيد من الإنجازات.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أعلنت أمس الثلاثاء، أسماء الفائزين فى جوائز التميز الحكومى، حيث حصد الأزهر الشريف بمختلف قطاعاته؛ عدة جوائز عن عدد من فئات الجائزة لعام 2022، وفازت مشيخة الأزهر بالمركز الأول لجائزة التميز الحكومى لعام 2022 عن فئة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، بينما جاءت جامعة الأزهر فى المركز الثالث فى نفس الفئة، وذلك خلال الحفل الذى أقامته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذى أقيم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والقيادات الحكومية.

وفاز مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بجائزة المركز الأول، كأفضل فريق عمل حكومى على مستوى الجمهورية، حيث تسلم الجائزة الدكتور أسامة هاشم الحديدى، المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.

كما حصل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على جائزة المركز الأول، فئة "رئيس قطاع"، وذلك عن فترة رئاسته لقطاع المعاهد الأزهرية لعام 2022، وحصل ربيع زكى، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بمشيخة الأزهر، على المركز الثانى عن فئة "رئيس إدارة مركزية"، وذلك على المستوى الفردى لجائزة التميز الحكومى 2022.

وتعد فئة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، أحدث فئات جائزة مصر للتميز الحكومى، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بأهمية تمكين المرأة وذوى الهمم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالمساواة والعدالة الاجتماعية.