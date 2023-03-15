شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يفتتح غدا مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك غدًا الخميس الموافق 16 مارس 2023 الساعة 11 صباحًا بسموحة محافظة الإسكندرية.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط العمل بوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهى كالآتي:

ـ يتم فتح باب التقدم من 12مارس 2023 حتى 19 مارس 2023.

ـ إلا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2023.

ـ يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات

والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

ـ يتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمى التعليم

العام والفنى.

ـ يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمى التعليم الفنى فقط.

ـ سيتم التعامل مع الناجحين فى الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل

إلى المدرسة التى تم التقديم لاللتحاق بها.

ـ فى حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن

اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه

للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأى

حق قانونى.

ـ ملء استمارة التقديم، على الرابط التالي: eg.gov.emis.tawzef

جدير بالذكر أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاح التقدم إليها هي:

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة السويس.

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الوادى الجديد.

مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد.

مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القليوبية.

مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنوفية.

مدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة I-Tech للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.