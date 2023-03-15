برنامج فرصة يصل الشرقية فى ثالث محطات مبادرة "قرية بلا فقر".. صور

القاهرة - سامية سيد - قام برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى فى إطار مبادرة "قرية بلا فقر" بمحافظة الشرقية بتسليم عدد من المشروعات للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بقرية سعود التابعة لمركز الحسينية فى ثالث محطاته ضمن فعاليات مبادرة "قرية بلا فقر" بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

شهد احتفالية التسليم نائب محافظة الشرقية الدكتور أحمد عبد العاطى ومدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة وفريق عمل برنامج فرصة وأعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الشعبية وممثلى الجمعيات الأهلية.

ومن جانبه أكد الدكتور عاطف الشبراوى مستشار التمكين الاقتصادى ومدير برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى أن مبادرة "قرية بلا فقر" تأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا والأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" وتوفير فرص عمل لحياة كريمة لهم.

وأضاف الشبراوى أن المشروعات جاءت فى إطار تلبية احتياجات البيئة المحلية وتنوعت ما بين المشروعات التجارية وتربية الماشية "بقالة وتربية الماشية والأغنام"، مع التأكيد على كونها مشروعات صديقة للبيئة فى إطار دعم الاقتصاد الأخضر بهدف رفع المستوى الاقتصادى للمستفيدين بالقرى المستهدفة.

والجدير بالذكر أن برنامج فرصة يعد آلية من آليات وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى، ويهدف لدعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل فى الاندماج فى سوق العمل والاستقلال الاقتصادى من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة فى التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة أو الدخول فى مشروعات عبر سلاسل القيمة لمساعدتهم فى الانتقال من المساعدات إلى الإنتاج المستقل ماليًا واقتصاديًا، ويهدف أيضا إلى تكوين شبكة من الخدمات والأنشطة تعمل على تعزيز روح العمل والإنتاج.