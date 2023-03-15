العضو المنتدب لموانئ هاتشسون: مصر تتمتع باقتصاد مرن وقوة عاملة شابة

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القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع عقود بين وزارة النقل وعدد من شركات الملاحة العالمية منها إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء الدخيلة.

وقال كليمنس شينج، العضو المنتدب لموانئ "هاتشسون أوروبا، عقب التوقيع، إن مصر تتمتع باقتصاد مرن وقوة عاملة شابة، موضحا أنه تم تصميم المحطتين بالتعامل مع أكبر شركة حاويات فى العالم، موضحا أن مصر نجحت فى استضافة مؤتمر المناخ cop27.

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى مشروع تطوير ميناءى السخنة والدخيلة تقدر بـ1.6 مليار دولار، وعوائد مباشرة متوقعة 5 مليار دولار.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أن تطوير ميناءى السحنة والدخيلة سيحول مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، موضحا أن التعاقد الخاص بمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، فى إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.



