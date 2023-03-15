شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن غدا أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الخميس، مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023 على مستوى الجمهورية.

كانت اللجنة المركزية قد انتهت من اختيار الأمهات المثاليات لعام 2023 بعد تقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، حيث تم استعراض 113 قصة كفاح تم تصعيدهن من خلال اللجان المحلية التي تم عقدها في المديريات، وذلك لعدد 54 أما مثالية، 11 أما بديلة، 18 أما لابن من ذوي الإعاقة، 6 أمهات من ذوي الإعاقة، 3 أمهات بديلة من مؤسسات الرعاية، 11 أما من الرائدات الاجتماعيات، 5 متطوعات من قري حياة كريمة ، 5 حاصلات علي مشروع اقتصادي.وانتهت اللجنة من التقييم والمناقشة للملفات المقدمة لاختيار 27 أم مثالية أولي علي مستوي المحافظات وأم مثالية واحدة من كل فئة مع تكريم أم شهيد قوات مسلحة وأم شهيد للشرطة بإجمالي عدد 36 أما مكرمة خلال احتفالية هذا العام .

وجاء من ضمن شروط اختيار الأم المثالية، ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية " شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان"، بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز بإحدى المهن ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا غير قابل للتعلم.

أما بالنسبة للأسرة البديلة، فهى الأم للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمى النسب فى منزلها مع أطفالها البيولوجيين، أو الأم التى لم يسبق لها الزواج "الأنسة" أو زوجة الأب التى قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة، فيستلزم أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعى، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذى أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

وفيما يتعلق بالأم البديلة بأحد دور الرعاية، فهى الأم التى قامت برعاية وتربية الأبناء "كريمى النسب" داخل أحد دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويستلزم أن يكون الابن أو الابن البديل بالدار قد حصل على مؤهل علمى مناسب، وأن تكون الأم قد قامت بواجبها نحو الابن أو الابنة فى التعليم والصحة، وإعطائهم القدر المناسب من الاهتمام والحب والحنان الذى أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة، بالإضافة ألا يقل عمر الأم عن 45 سنة، وأن تكون الأم حاصلة على مؤهل علمى مناسب، وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 سنة. وبالنسبة للأم التى لديها أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة " التمكين الاقتصادي"، فهى الأم التى قامت برعاية أسرتها وتربية أبنائها، إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة، واستطاعت المساهمة فى رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى للأسرة.