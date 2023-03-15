شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يفتتح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها افتتاح الرئيس السيسى لمجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..مواعيد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان الكريم.. تعرف على التفاصيل

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مخاطبة المديريات التابعة لها فى مختلف المحافظات، بمواعيد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان الكريم، من الساعة الثامنة صباحًا، حتى الساعة الخامسة مساءً، مع استثناء بعض المخابز بالعمل فترة مسائية، وحتى الساعة التاسعة مساءً، بناء على طلبات المخابز.

طرح خضراوات وفاكهة بمعرض "أهلا رمضان" الرئيسى بمدينة نصر.. اعرف الأسعار

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفاكهة بمعرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة القاهرة، والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث يتم طرح الطماطم بسعر 7 جنيهات والخيار 5 جنيهات والجزر 4 جنيهات والفلفل البلدي بسعر 8 جنيهات، كما يتم طرح كافة الخضروات والفاكهة ومنتجات رمضان "ياميش رمضان" بالمعرض بأسعار مخفضة.

الخارجية: "يوم الدبلوماسية المصرية" يوم التقدير والعرفان لجهود أعضاء السلك الدبلوماسى

أكد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، أن يوم الدبلوماسية المصرية يعد بمثابة يوم التقدير والعرفان للجهود والتضحيات التى يبذلها أعضاء السلك الدبلوماسى المصرى.

الرئيس السيسى يفتتح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، وذلك برفقة عدد من الوزراء.

أمطار ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس بجميع الأنحاء حتى الإثنين المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 15 مارس حتى الإثنين المقبل 20 مارس 2023 ، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الإسكان: إجراء قرعة علنية وخطابات تخصيص 90 وحدة سكنية بديلة لأهالي جزيرة الوراق

أجرى جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، اليوم الأربعاء، قرعة علنية وسلم خطابات تخصيص نحو 90 وحدة سكنية بديلة بمدينتى حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، ومنطقة مطار إمبابة، لمستحقيها من سكان جزيرة الوراق، الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة، حيث شملت خطابات التخصيص ارقام العمارات وأرقام الوحدات والمنطقة والمدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وكذا توفير البديل المناسب والرضائي لأهالي الجزيرة.

الإحصاء: 18.2% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية لإيطاليا خلال عام 2022

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لإيطاليا مسجلة 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من إيطاليا 3.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.4%.

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء يسجل 1910 جنيهات فى مصر

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء مستهل تعاملات اليوم وسجل الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً ارتفاع اليوم ليصل سعر الجرام إلى 1910 جنيها بسبب ارتفاع السعر العالمي للذهب عند 1900 دولار للأوقية.

اتحاد الكرة يؤكد أحقية وليد سليمان فى الحصول على الرخصة A

أكد جمال محمد على مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة أحقية وليد سليمان نجم الأهلى السابق فى الحصول على الرخصة a نافيا وجود أى مجاملة له كما تردد.

ريال مدريد وليفربول.. ماذا قدم محمد صلاح أمام الأندية الإسبانية؟

ينتظر النجم المصرى محمد صلاح قيادة فريقه ليفربول الإنجليزى فى مواجهة قوية أمام ريال مدريد، اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يصطدم فريقا ريال مدريد وليفربول الذى يلعب بين صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2022-2023.

حصاد الجولة 21 من الدورى.. الأهلى يهيمن على الصدارة.. الزمالك يتعثر أمام إنبى.. بيراميدز يسقط بثنائية البنك الأهلى.. فيوتشر يشعل المنافسة على القمة.. والإسماعيلى والحدود فى خطر.. والمهاجمون يسجلون 13 هدفا

أسدل الستار على منافسات الجولة 21 من دورى رابطة الأندية المصرية، والتى شهدت إقامة 8 مباريات وتأجيل لقاء واحد، وهو لقاء الأهلى والاتحاد السكندرى، وذلك بسبب انشغال الفريق الأحمر بخوض منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

عمرة رمضان.. البوابة المصرية للعمرة المسار الصحيح والآمن لزيارة بيت الله الحرام.. كود تعريفي لكل معتمر.. شركات الطيران والنقل ملزمة بمطابقة البيانات الخاصة بالمعتمرين.. وعقوبات صارمة حال مخالفة القانون

أيام قليلة، ويهل علينا شهر رمضان ببركاته ورائحته الطيبة، ومن الراسخ لدينا جميعا أن أداء العمرة في شهر رمضان، يعادل ثوابها الحج، وهو ما أكدت عليه سابقا دار الإفتاء المصرية، موضحة أنه ثبت فى فضل العمرة فى رمضان أنها "تَعْدِلُ حَجَّةً"، أَيْ تُعَادِلُ وَتُمَاثِلُ فِي الثَّوَابِ، إلا أنها لا تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض، ولذلك تجد الكثير منا يظل يخطط طول العام من أجل الذهاب إلي أداء العمرة في شهر رمضان حيث الطمأنينة وراحة الجسد والبال.

"الزراعة" تعلن توافر جميع السلع الغذائية الأساسية فى منافذ الوزارة.. وتؤكد: الأسعار مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة 45%.. اللحوم البلدى بـ180 جنيها للكيلو.. وإتاحة 30 منفذا متحركا بالمحافظات

أكد الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى منافذ الوزارة بالكميات التى يحتاجها المواطن، وأسعار مخفضة، نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء، وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة تصل إلى 45%.

الرئيس السيسي: توافر الغاز الطبيعى ساهم فى إنشاء مجمع الأسمدة الأزوتية.. نسابق الزمن لزراعة 3.5 مليون فدان.. وضعنا سعر ضمان للقمح والذرة والفول الصويا وعباد الشمس.. ومشروعات التوسع الزراعى تقلل فاتورة الاستيراد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروعات التي تنفذها الدولة تحتاج إلى تغطية إعلامية كبيرة، قائلا: "محتاجين تغطية إعلامية حقيقية.. ده شغلنا يا دكتور مصطفي.. من حق الناس تشوف الكلام ده.. اللى بيتعمل من مشروعات زراعية فضل كبير من ربنا.. والله والله أرقام مالية هائلة.. ثم جهد عمل يبذل لتنفيذ هذه المشروعات.. وجهد يفرح الناس.. اننا متحركين.. علشان أوصل لـ 2 مليون فدان.. بنتكلم في حاجة تانية خالص غير كلام وزير الزراعة.